16ºÐ¤Î°ïºà¥¢¥¤¥Ò¥Û¥ë¥ó¤Ë²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬»ëÀþ¡Ä¡È¼¡À¤Âå¤Î¥¯¥í¡¼¥¹¡É¤ò½ä¤êÁèÃ¥ÀïËÖÈ¯¤«
¡¡²¤½£¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¡È¥É¥¤¥Ä¤Î°ïºà¡É¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£15Æü¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÌ¾¤Ï¥±¥Í¥Ã¥È¡¦¥¢¥¤¥Ò¥Û¥ë¥ó¡£2009Ç¯7·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä2Éô¡Ë²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Î¼ã¼Ô¤Ï¡¢8·î10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2.¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¥«¡¼¥ë¥¹¥ë¡¼¥¨Àï¤Ç¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«16ºÐ14Æü¤Ç¤Î½Ð¾ì¤Ï¡¢2.¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸ø¼°Àï10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£ÃæÈ×¤ÎÄì¤Ç¹â¤¤¥²¡¼¥à¥á¥¤¥¯Ç½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¤¥ÄÂåÉ½MF¥È¥Ë¡¦¥¯¥í¡¼¥¹»á¤ËÈæ³Ó¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Ï10Æü¡¢¥¢¥¤¥Ò¥Û¥ë¥ó¤Î·ÀÌó¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ø¥ë¥¿¡¦¥Ù¥ë¥ê¥ó¤È2029Ç¯²Æ¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Íè²Æ¤«¤éÈ¯Æ°¤¹¤ë·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¾å¸Â¤Ï1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó18²¯±ß¡Ë¡Á1200Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó21²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢°ÜÀÒÀè¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬¤É¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î²¤½£Âç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑÆ°¤¹¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡¢¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¡¢¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ê¤É¹ñÆâ¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¥ë¥ó¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¹ñ³°°ÜÀÒ¤Ï¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊFIFA¡Ë¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ê18ºÐ¤«¤é¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢16ºÐ¤Î¥Û¥ë¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ï¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬Æ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
