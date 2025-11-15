¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤È¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¤Î»î¹çÆü»þ¤Î¾ÜºÙ¤¬·èÄê
¡¡13Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢2028Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤¬¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤È¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î¶¥µ»Æü»þ¤Î¾ÜºÙ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¥ì¥ó¥¸·´¤ÎÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¥»¥ó¥¿ー¤Ë¤Æ¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö¤Î7·î15Æü¤«¤é30Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï7·î15Æü¤«¤é23Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢ËèÆü9:00¡¦13:00¡¦17:00¡¦21:00¤Ë»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï7·î24Æü¤È25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Áª¤ÈÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÃË»Ò½à·è¾¡¤Ï7·î26Æü¤Î11:00¤È16:00¤Ë¡¢½÷»Ò½à·è¾¡¤Ï7·î27Æü¤ÎÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃË»Ò3°Ì·èÄêÀï¤Ï7·î28Æü¤Î20:30¤«¤é¡¢ÃË»Ò·è¾¡Àï¤Ï7·î29Æü¤Î10:00¡£Æ±Æü14»þ45Ê¬¤è¤ê½÷»ÒÆ¼¥á¥À¥ë·èÄêÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥µ»¤Ï7·î30Æü10»þ³«»Ï¤Î½÷»Ò·è¾¡Àï¤¬ºÇ¸å¤Î»î¹ç¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö7·î15Æü¤«¤é29Æü¤Þ¤Ç¥¢¥é¥ß¥È¥¹¡¦¥Óー¥Á¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Í½Áª¥é¥¦¥ó¥É¤Ï7·î15Æü¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ËèÆü3¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ê9:00～12:00¡¦14:00～18:00¡¦20:00～23:00¡¢¢¨¤¿¤À¤·Í½ÁªºÇ½ªÆü¤Î7·î22Æü¤Ï09:00～11:00¤È19:00～23:00¤Î2¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï7·î23Æü¤È24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡Ê9:00～11:00¡¢13:00～15:00¡¢17:00～19:00¡¢21:00～23:00¡Ë½à¡¹·è¾¡¤Ï7·î25Æü¤È26Æü¤Ë13:00～15:00¤ª¤è¤Ó20:00～22:00¤Ë¡¢½à·è¾¡¤Ï7·î27Æü¤ËÆ±¤¸»þ´ÖÂÓ¤Ç³«ºÅ¡£ºÇ¸å¤Ë¡¢½÷»Ò¤Î¥á¥À¥ë·èÄêÀï¤Ï7·î28Æü15:30～18:30¤Ë¡¢ÃË»Ò¤Î¥á¥À¥ë·èÄêÀï¤Ï7·î29Æü19:00～22:00¤Ë¤½¤ì¤¾¤ì¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï»ÃÄê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ³«ºÅ¤Þ¤Ç¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸½»þÅÀ¤Ç¤Î2028Ç¯¥í¥¹¸ÞÎØ¤Î»î¹ç¾ÜºÙÆü»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¥µ»
¢§Í½Áª
¡¦2028Ç¯7·î16Æü¡ÊÆü¡Ë～24Æü¡Ê·î¡Ë
1:00¡¿5:00¡¿9:00¡¿13:00
¢§½à¡¹·è¾¡
¡¦2028Ç¯7·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¡¦26Æü¡Ê¿å¡Ë
1:00¡¿5:00¡¿9:00¡¿13:00
¢§½à·è¾¡
¡ÊÃË»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î27Æü¡ÊÌÚ¡Ë 3:00¡¿8:00
¡Ê½÷»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î28Æü¡Ê¶â¡Ë 3:00¡¿8:00
¢§3°Ì·èÄêÀï
¡ÊÃË»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë12:30
¡Ê½÷»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î30Æü¡ÊÆü¡Ë6:45
¢§·è¾¡Àï
¡ÊÃË»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î30Æü¡ÊÆü¡Ë2:00
¡Ê½÷»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î31Æü¡Ê·î¡Ë2:00
¢£¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¶¥µ»
¢§Í½Áª
¡¦2028Ç¯7·î16Æü¡ÊÆü¡Ë～22Æü¡ÊÅÚ¡Ë
1:00～4:00¡¿6:00～10:00¡¿12:00～15:00
¡¦2028Ç¯7·î23Æü¡ÊÆü¡Ë
1:00～3:00¡¿11:00～15:00
¢§¥é¥¦¥ó¥É16
¡¦2028Ç¯7·î24Æü¡Ê·î¡Ë¡¦25Æü¡Ê²Ð¡Ë
1:00～3:00¡¿5:00～7:00¡¿9:00～11:00¡¿13:00～15:00
¢§½à¡¹·è¾¡
¡¦2028Ç¯7·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦27Æü¡ÊÌÚ¡Ë
5:00～7:00¡¿12:00～14:00
¢§½à·è¾¡
¡¦2028Ç¯7·î28Æü¡Ê¶â¡Ë 5:00～7:00¡¿12:00～14:00
¢§¥á¥À¥ë·èÄêÀï
¡Ê½÷»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë7:30～10:30
¡ÊÃË»Ò¡Ë
¡¦2028Ç¯7·î30Æü¡ÊÆü¡Ë11:00～14:00