¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡Û³ëÀ¾µªÌÀ¡¡¼«¿È9ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ø¡ÖÂç³°¤«¤éÆþ¤ë¡×
¡¡¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¤Î³ëÀ¾µªÌÀ¡Ê53¡áÅÚ²°¥Û¡¼¥à¡Ë¤¬11·î15Æü¡¢WÇÕ²¼Éô¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ëÇÕ¡ÊCÇÕ¡Ë½Ð¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ±©ÅÄ¶õ¹Á¤«¤é²¤½£¤Ë½ÐÈ¯¡£12·î13Æü³«Ëë¤Î¥ë¥«Âç²ñ¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¼«¿Èº£µ¨½éÀï¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÄ´»Ò¤Ï¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡11·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥é¡¼¥¸¥Ò¥ë¶¥µ»¡Ê»¥ËÚ¡Ë¤Ç4°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢ºÇ¸å¤ÎCÇÕÂåÉ½ÏÈ¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£Æ¨¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¸ÞÎØ¤Ø¤ÎÆ»¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ëÂç°ìÈÖ¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤ó¤À²¶¤Ã¤Æ¡£À¨¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£¾õÂÖ¤ò¾å¤²¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥·¡¼¥º¥óËÜÈÖ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥ë¥«Âç²ñÁ°¤Ë¹Ô¤¦¥¹¥í¥Ù¥Ë¥¢¹ç½É¤Ç¤ÎÄ´À°¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÌÀ³Î¡£¥¢¥×¥í¡¼¥Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¥Æ¥¤¥¯¥ª¥Õ»þ¤ÎÉ¨¤ÎÆ°¤¤Ç¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤â¤¦°ìÊâ¡¢¾å¤Ë¤¤¤±¤ë¡×¤È¸«¿ø¤¨¤ë¡£¤Þ¤º¤ÏCÇÕ¤Ç¾å°Ì¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢WÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¡¢9ÅÙÌÜ¤ÎÅßµ¨¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£53ºÐ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤Àï¤¤¤À¤±¤É¡¢¡ÈÂç³°¡É¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£