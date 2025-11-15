ÆüËÜÂåÉ½GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬·ëº§É½ÌÀ¡ª¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¡×¡¡ºÊÍè¾ìÍ½Äê¤Î¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼ÁÀ¤¦
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¥¬¡¼¥ÊÀï¾¡Íø¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿15Æü¡¢ÀéÍÕ»ÔÆâ¤ÇÄ´À°¤·¤¿¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÂåÉ½Àï¤È¤Ê¤ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢Àï¡Ê18Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢GK¿Ø¤ÇÍ£°ì¤Î½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê24¡á¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤À¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¡È¹ñËÉ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÃË¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¡£¡È¿·º§¥Ñ¥ï¡¼¡É¤ÇWÇÕËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¡¡GK¥°¥í¡¼¥Ö¤ò³°¤·¤¿º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤¬¥¥é¥ê¤Èµ±¤¤¤¿¡£¾®µ×ÊÝ¤Ï¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÇÊóÆ»¿Ø¤«¤é»ØÎØ¤ÎÂ¸ºß¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö±ü¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤¿¡£º£²ó¤â¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¹ñÎ©¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡£·ëº§¤Ïº£Ç¯¤Ç¡¢Áê¼ê¤Î¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»Å»ö¤ò¤ä¤á¤Æ¥Ù¥ë¥®¡¼¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤âÇÈ¤Ë¾è¤ë24ºÐ¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë93¤ò¸Ø¤ëÂç·¿GK¡£¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Á¡¢Ä¹¤¤¼êÂ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤¬»ý¤ÁÌ£¤À¡£ºò²Æ¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢Àµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£Éé½ý¤ÇÄ¹´üÎ¥Ã¦¤·¤¿ÀµGKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤Ï2³ØÇ¯²¼¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢Ç¯ÂåÊÌÂåÉ½¤Ç¤â¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¿´ÖÊÁ¡£½øÎó¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥»¡¼¥Ó¥ó¥°Îý½¬¤Ç·Ú²÷¤ËÆ°¤¡¢ËüÁ´¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¿À¥»¡¼¥ÖÏ¢È¯¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤«¤é¡¢SNS¤òÃæ¿´¤Ë¡È¹ñËÉ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¡£¼é¤ëÂ¸ºß¤¬Áý¤¨¤¿ÃË¤¬¡¢¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤â¼Í»ß¤á¤Ë¤¤¤¯¡£¡ÊÂìËÜ¡¡ÍºÂç¡Ë
¡¡¡þ¾®µ×ÊÝ¡¡Îè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¤³¤¯¤Ü¡¦¤ì¤ª¤Ö¤é¤¤¤¢¤ó¡Ë¡¡2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë1·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£ÇðU¡½15¤«¤éÇðU¡½18¤Ë¾º³Ê¡£18Ç¯¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð¾ì²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤¬½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·¡£19Ç¯¤Ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë1Éô¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢U¡½23¥Á¡¼¥à¤òÃæ¿´¤Ë¥×¥ì¡¼¡£ºòµ¨¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë°ÜÀÒ¡£³ÆÀ¤ÂåÊÌ¤ÇÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·¡¢ºò²Æ¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ËÀµGK¤Ç½Ð¾ì¡£¹¥¤¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÀ¶¿åæÆÂÀ¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡Ö¥Ê¥Ä¥Î¥ª¥ï¥ê¡×¡£1¥á¡¼¥È¥ë93¡¢89¥¥í¡£Íø¤Â¤Ï±¦¡£