¡ÚÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û°ì½ï¤Ë²ó¤Ã¤¿ËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¤¬Ã¦Ë¹¤·¤¿¶â»Ò¶îÂç¤Î¶¯¤µ¡Ö¤â¤¦°µ´¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥ºÂè3Æü¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡ÀÅ²¬¸©¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¥¯¥é¥Ö¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¡á7262¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡¶â»Ò¶îÂç¡Ê23¡áNTP¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ë¤¬5·î¤Î´ØÀ¾¥ª¡¼¥×¥ó°ÊÍè¤Î2¾¡ÌÜ¤Ë²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Öº£Æü¤Ï¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¥Ñ¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ÏÉÔ°Â¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤«¤é¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤Î1ÈÖ¤«¤é¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÎÌ»º¤·¤¿¡£½Ð¤À¤·¤Ç2¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢Â³¤¯2ÈÖ¤Ç3¥á¡¼¥È¥ë¡¢5ÈÖ¤Ç¤Ï5¥á¡¼¥È¥ë¤ò¤Í¤¸¹þ¤ó¤À¡£Æñ¤·¤¤6ÈÖ¤ÇÂè2ÂÇ¤ò¥°¥ê¡¼¥óº¸¤Î¥Ð¥ó¥«¡¼¤ËÆþ¤ì¡¢3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ñ¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÀ¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Á¤ò¤·¤Î¤¤¤À¡£¤¹¤ë¤È7ÈÖ¤Ç¤Ï3¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢Æ±È¼¶¥µ»¼Ô¤ÎËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¤Ë¡Ö¥Ê¥¤¥¹¡ª¡ª¡ÊÎÉ¤¤¥Ñ¥Ã¥È¤¬¡ËÆþ¤ë¤Í¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Àª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤º8ÈÖ¡¢¤½¤·¤ÆºÇ½ª18ÈÖ¤Ç¤â2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ2°Ì¤Ë5ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤«ËÙÀî¤â2°Ì¤Ç¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î·ä¤Î¤Ê¤¤¥´¥ë¥Õ¤Ë¡Ö¤â¤¦°µ´¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤³¤Î¸æÅÂ¾ì¥³¡¼¥¹¤ÇÁ´¤¯¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç´°¤Ú¤¤Ê¥´¥ë¥Õ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡£¥Õ¥§¥¢¥¦¥¨¡¼¥¡¼¥×Î¨¤Ï100¡ó¤È¤«¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ñ¡¼¥ª¥ó¤â1²ó³°¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤Ê¤·¡£¤â¤¦ÊÌ¤Î¥³¡¼¥¹¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤«¤Ã¤¿¤Ã¤¹¡×¤ÈÃ¦Ë¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤¦º£Ç¯¤Î¾Þ¶â²¦¤Ï¶â»Ò¶îÂç¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ê°ìÄê¤Î¡ËÉý¤ËÂÇ¤Äµ»¤¬À¨¤¤¡£¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢½Äµ÷Î¥¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤«¤Ï¡¢¤³¤ÎÉý¤ËÂÇ¤Ä¥²¡¼¥à¤Ï¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ì¤¤ó¤Ç¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤¦¤Þ¤¤¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤ÎÌÌ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¤¤Î¤«¡¢ËÜÅö¤ËÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤«¡£¥Æ¥¤¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤«¤é¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Þ¤Ç¡¢¤Ë¤´¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡£Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÇò´ú¤ò¾å¤²¤ë¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶â»Ò¤ÎÁ°½µ¤Þ¤Ç¤Î¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï7401Ëü1916±ß¤Ç2°Ì¡£¼ó°Ì¤ÎÀ¸¸»»ûÎ¶·û¤È¤Îº¹¤ÏÌó795Ëü±ß¤Ç¡¢º£Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¾Þ¶â4000Ëü±ß¤ò²Ã»»¤·µÕÅ¾¤¹¤ë¡£ºÇ½ªÆü¤òºÇ½ªÁÈ¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥©¡¼¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¡¦¥×¥ì¥ä¡¼¥º¥«¥Ã¥×°ÊÍè¡¢º£µ¨5²óÌÜ¤ÇÄÌ»»6²óÌÜ¤À¡£Í¥¾¡Áè¤¤¤Î·Ð¸³¤â½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ËÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥¿¥Õ¤ËÀï¤¨¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¡Ö¥ê¡¼¥É¤·¤ÆºÇ½ªÆü¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ä«¤«¤é°ìÂÇ°ìÂÇ¡¢ÃúÇ«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Í¥¾¡¤Î¥´¡¼¥ë¥Æ¡¼¥×¤òÀÚ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
