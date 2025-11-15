Ãæ¹ñ¡Ö·ÐºÑÅª°Ò°µ¡×¾ï¤È¤¦¼êÃÊ¡¡ÅúÊÛÅ±²ó¤Ê¤±¤ì¤Ð²á·ã²½¤â
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÈ¿È¯¤¹¤ëÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ËÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢´Ñ¸÷¶È¤òÉ¸Åª¤Ë¤·¤¿ÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤Ë½Ð¤¿¡£·ÐºÑ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¾ùÊâ¤òÇ÷¤ë¡Ö·ÐºÑÅª°Ò°µ¡×¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾ï¤È¤¦¼êÃÊ¡£ÆüËÜ¤¬ÅúÊÛÅ±²ó¤Ë±þ¤¸¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò²á·ã²½¤µ¤»¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤Ï2010Ç¯¤Ë²Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤Ç¤ÎÃæ¹ñµùÁ¥¾×ÆÍ»ö·ï¸å¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤ÎÂÐÆüÍ¢½Ð¤òÄäÂÚ¤µ¤»¤¿¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬Àí³Õ¤ò¹ñÍ²½¤·¤¿12Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜÀ½ÉÊ¥Ü¥¤¥³¥Ã¥È¤äÈ¿Æü¥Ç¥â¤òÍÆÇ§¡£Æü·Ï´ë¶È¤¬½±·â¤µ¤ì¿ÓÂç¤ÊÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÍ×¿Í¤È¤Î²ñÃÌ¤ä¸òÎ®¹Ô»ö¤ò¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¡£
¡¡Æî¥·¥Ê³¤¤Ç¤ÎÎÎÍ¸¢¤òÁè¤¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤ä¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌäÂê¤ÇÂÐÎ©¤·¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ë¤âËÇ°×ÌÌ¤ÇÊóÉü¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñ¼çÍ×»æ¤ÏÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬¶â¿ù·û¼£ÃóÃæ¹ñÂç»È¤ò13Æü¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡ÖºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤·Ù¹ð¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È²òÀâ¡£¡ÖÃæ¹ñ³°¸ò¤Ç¤â°ÛÎã¤Î¤³¤È¤ÇÆüËÜ¤Ï¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£