ÂçÅö¤¿¤ê¥¥¿ーーーーー¥Ã¥Ã¥Ã¡ª¡Ú¥íー¥½¥ó¡Û¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤¬²Ú¤ä¤°¡ª¡Ö¿·ºî¥±ー¥¡×
´èÄ¥¤Ã¤¿Æü¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤¼¤¤¤¿¤¯¤·¤¿¤¤»þ¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¥¹¥¤ー¥Ä¡£º£²ó¤Ï¡Ú¥íー¥½¥ó¡Û¤ÇÇã¤¨¤ë¡Ö¿·ºî¥±ー¥¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤âÂçËþÂ¤Î¾¦ÉÊ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Î»Å»öµ¢¤ê¤Ë¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½©¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤ª¤¤¤â¤Î¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¡×
¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é½Ü¤ÎÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥±ー¥¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤Õ¤ï¤â¤ÁÀ¸¥·¥Õ¥©¥ó ¾Æ¤°ò¡×¤Ç¤¹¡£10 / 21¤ËÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¾¦ÉÊ¡£¥íー¥½¥ó¤Ç¿Íµ¤¤ÎÀ¸¥·¥Õ¥©¥ó¥·¥êー¥º¤Î½©¥Õ¥ìー¥Ðー¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¯¥Ã¤È¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¤ª¤ä¤Ä¤ä¥Æ¥£ー¥¿¥¤¥à¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤ªÌ£¤Ï¡©
¤Õ¤ó¤ï¤ê¤â¤Ã¤Á¤ê¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤ÎÀ¸¥·¥Õ¥©¥ó¤Î¾å¤Ë¤Ï¡¢¾Æ¤°ò¥Û¥¤¥Ã¥×¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥í¥¬ー¤Î@sujiemon¤µ¤ó¤¤¤ï¤¯¡Ö¾Æ¤°ò¤Î¹á¤ê¤È´Å¤ß¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¥·¥Õ¥©¥ó¥±ー¥¤Ï¤Õ¤ï¤Ã¤È·Ú¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£¡Ö¼ê·Ú¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤ª¤ä¤Ä¤ËºÇÅ¬¡×¤È¤ª¤¹¤¹¤á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢\279¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£½©¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤ÏÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö·ª¤Î¥íー¥ë¥±ー¥¡×
@sujiemon¤µ¤ó¤¬¡Ö½©¤Î¿·ºî¡×¤È·ã¿ä¤·¤¹¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¤ÎÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥íー¥ë¥±ー¥¡×¤Ë½Ü¤Î·ª¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥íー¥ë¥±ー¥ 2ÁØ¤Î¥Þ¥í¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¥¯¥êー¥à¤ÎÃæ¤Ë¥Þ¥í¥ó¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¹ë²Ú¡£½©¤Ã¤Ý¤µ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¼êÅÚ»º¤Ë¤â»È¤¨¤½¤¦¡£¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤Ê¤É¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¥É¥ê¥ó¥¯¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤À¤ï¤êËþºÜ¡ª
1¼ïÎà¤Î¥¯¥êー¥à¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼¤Ë¡ÖÇ»¸ü¤Ê¥Þ¥í¥ó¥Úー¥¹¥È»ÅÎ©¤Æ¤Î¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥í¥ó¥Û¥¤¥Ã¥×¡¦¥Þ¥í¥ó¥¯¥êー¥à¤Î2ÁØ»ÅÎ©¤Æ¡£@sujiemon¤µ¤ó¤Ï¡¢·ª¤Î¡Ö¹á¤Ð¤·¤¤´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÂçÀä»¿¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È½À¤é¤«¤¤¿©´¶¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ï¡¢\248¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤Ç¤¹¡£·ª¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤¢¤ê¤Ç¤¹¡£
writer¡§Yuri.A