3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎMVP¼õ¾Þ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤ÎËþÉ¼¤Ç¤Î¼õ¾Þ¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹ÃÏ¸µ¼±¼Ô¤Ï¡¢¡Ö»Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¡×¤È¡È²ÝÂê¡É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£ÃÏ¸µ¥é¥¸¥ª¶É¡ÖESPN LA¡×¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¥Ç¥Þ¥ë¥³¡õ¥È¥é¥Ó¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃ«¤ÎMVP¼õ¾Þ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Û¥¹¥È¤Î¥È¥é¥Ó¥¹¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ìîµå¤Î²«¶â»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤·¤Æ»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¤¹¤Ç¤Ë³ÎÎ©¤·¤¿Áª¼ê¤Î²«¶â»þÂå¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Èà¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¡£»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÅê¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÅê¼ê¤Î°ì¿Í¤À¡£¤³¤ó¤ÊÁª¼ê¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÂçÃ«¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÈà¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤À¤±¤À¡£¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö´ÊÃ±¤À¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡£ÌÀ³Î¤ÊÆ»¶Ú¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·2026Ç¯11·î13Æü¤Ë¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎËÉ¸æÎ¨¤¬2ÅÀÂæ°Ê²¼¤Ç¡¢200Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¡¢150¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ¡¢ÊÂ¤ß¤¤¤ëÂÇ¼Ô¤ò¼ê¶Ì¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢·¯¤Ï¶Ã¤¯¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£Æ±¤¸¤¯¥Û¥¹¥È¤Î¥Ç¥Þ¥ë¥³¡¦¥Õ¥¡¡¼»á¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¶Ã¤«¤Ê¤¤¡£Èà¤¬²¿¤ò¤·¤Æ¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥¸¥ã¡¼¥¹»á¤Ï¡Ö¿·¤¿¤Ê¾Þ¤ÎÁÏÀß¤¬É¬Í×¤À¤è¡£Èà¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£MVP¤Ç¤ÏÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¥¨¡¼¥¹Åê¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢Èà¤¬ºÇ¤â²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¡×¤È¡¢Äó°Æ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
