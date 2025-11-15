»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÃæ·Ñ¤Ç¡ÈÆüËÜ½é¡É¤ÎÄÁ¸÷·Ê¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«¥Ç¥«¤¤¡×¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤ª»î¤·¡ÖDJ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×
¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜvs´Ú¹ñ¡×¤ÎÂè1Àï¤ËÎ×¤ó¤À¡£ÃÏ¾åÇÈ¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¡ÊÃæÆü¡Ë¤äÂçÀªÅê¼ê¡Êµð¿Í¡Ë¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¡Ê¥µ¥¤¥ó¤ÎÅÁÃ£µ¡´ï¡Ë¤ò¼ªÉÕ¶á¤ËÅö¤Æ¤ë¥·¡¼¥ó¤â±Ç¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤Î´Ú¹ñÀï¡£WBC¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼»ÅÍÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥¯¥í¥Ã¥¯¤È¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂÐ±þ¤Ï½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Î¹¶·âÃæ¤Ë¤Ï¹â¶¶¡¢ÂçÀª¤é¤¬¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ò¼ªÉÕ¶á¤ËÅö¤Æ¤Æ»î¤¹¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤ÄÁ¸÷·Ê¤¬±Ç¤ê¡¢X¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Âå¤ï¤ëÂå¤ï¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à»î¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ä°¤³¤¨¶ñ¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤ä¤í¤Í¡×
¡Ö»×¤¤¤Î¤Û¤«¤Ç¤«¤¯¤Æ»È¤¤¤Å¤é¤½¤¦¡×
¡ÖDJÂçÀª¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤«ww¡×
¡Ö¹¨ÅÍ¤ÈÂçÀª¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤ë¡©¡×
¡ÖÂçÀª¤È¹â¶¶¹¨ÅÍ¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥³¥à¤ª»î¤·¤·¤Æ¤Æ¹¥¤¡×
¡¡WBC¤Î1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆ±ÁÈ¤Î´Ú¹ñ¤È¤Ï¡¢16Æü¤âÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¡£
