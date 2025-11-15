Ì¡²è Åá·õÍðÉñÌµÁÐ


¡ØÌ¡²è Åá·õÍðÉñÌµÁÐ¡Ù¤òÆÉ¤à

¡ØÌ¡²è Åá·õÍðÉñÌµÁÐ¡Ù¡ÊÌ¡²è¡§¤Ê¤·¤Î¤­¡¢¸¶°Æ¡§¡ÖÅá·õÍðÉñONLINE¡×¤è¤ê(DMM GAMES/NITRO PLUS)¡¢È¯¹Ô¡§KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡ÖÅá·õÍðÉñÌµÁÐ¡×¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¥Õ¥¡¥óÂÔË¾¤Î°ìºý¤À¡£

¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤È¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤«¤éÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÉñÂæ¡¢¾®Àâ¤È¿ôÂ¿¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤¬¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡ÖÄ¶¡×¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¤½¤Î¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¡ÖÌµÁÐ¥·¥ê¡¼¥º¡×¤¬¹çÂÎ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥²¡¼¥à¡ÖÅá·õÍðÉñÌµÁÐ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£

¡¡ËÜºî¤Ï¤½¤Î¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬Ì¡²è¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ã±¹ÔËÜ²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£

¡¡¤µ¤Æ¡¢ËÜºî¤Î¤´¾Ò²ð¡£

¡¡ËÜÍè¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¤È¤¦¤é¤Ö¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¿³¿À¼Ô¡Ê¤µ¤Ë¤ï/¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¡Ë¤¬¡¢ËÜ´Ý¡ÊËÜµòÃÏ¡Ë¤Î¼ç¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¡¢¤½¤Î¿³¿À¼Ô¤ËÅá·õ¤¬»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¡ÖÅá·õÃË»Î¡×¤¿¤Á¤¬»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬´ðËÜÅª¤Ê·Á¤À¡£

¡¡¤·¤«¤·ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î½ÅÍ×¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Î¡Ö¿³¿À¼Ô¡×¤¬ÉÔºß¤ÎËÜ´Ý¤Ç¡¢Åá·õÃË»Î¤Ï½½¸Þ¿¶¤ê¤Î¤ß¤ª¤ê¡¢¡Ö»þ¤ÎÀ¯ÉÜ¡×¤Ë¿³¿À¼ÔÉÔºß¤ò±£¤¹¤¿¤á¡¢¡ÖËÜ´Ý¤´¤ÈÉºÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¾õ¶·¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£

¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢¡Ö»þ¤ÎÀ¯ÉÜ¡×¤Î»È¼Ô¡¦¤³¤ó¤Î¤¹¤±¤¬¿³¿À¼ÔÉÔºß¤ÎËÜ´Ý¤Ø¡£Åá·õÃË»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¶¯½±Ä´ºº¡×¤È¤·¤Æ½Ð¿Ø¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£

¡¡Å¨¤ÏÎò»Ë¤ò²þ¤¶¤ó¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÎò»Ë½¤Àµ¼çµÁ¼Ô¤Î»þ´ÖÁÌ¹Ô·³¡Ê¤¸¤«¤ó¤½¤³¤¦¤°¤ó¡Ë¡£Èà¤é¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤·×²è¤ò¼Â¹Ô¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¡Öµ¶»Ë¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¡¡¼ç¡Ê¤¢¤ë¤¸/¿³¿À¼Ô¡Ë¤Î´Ô¤ëËÜ´Ý¤ò¼é¤ê¡¢ÉºÎ®¤·Â³¤±¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¸½¾õ¤òÂÇÇË¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½½¸Þ¿¶¤ê¤ÎÅá·õÃË»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î½Ð¿ØÌ¿Îá¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡£»þ´ÖÁÌ¹Ô·³¤¬ºî¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¡Öµ¶»Ë¡×¤òÁË¤ß¡¢¡ÖÀµ»Ë¡×¤ËÌá¤¹¤³¤È¤òÇ¤Ì³¤È¤·¡¢»Ë¼Â¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¤ÎÀï¾ì¤Ø¤ÈÉë¤¯¡£

¡¡¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²¡¼¥à¤ÎÌ¡²èÈÇ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÀïÆ®¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢Ç÷ÎÏËþºÜ¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤³¤ò¸«¤Æ¤â¶¸¤¤¤Î¤Ê¤¤ºî²è¤ÎÈþÎï¤µ¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êËþÂ­¤·¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åá·õÃË»Î¤¿¤Á¤Î´Ø·¸À­¤ä¿´¤Î³ëÆ£¤Ê¤É¤¬¡¢Êª¸ì¤òÄÌ¤·¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â¤¾¤ó¤Ö¤ó¤Ë³Ú¤·¤á¤¿¡£

¡¡°ì´¬¤Ç¼ç¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅá·õÃË»Î¤Ï¡¢»³±¸ÀÚ¹ñ¹­¡Ê¤ä¤Þ¤ó¤Ð¤®¤ê¤¯¤Ë¤Ò¤í¡Ë¤È»³±¸ÀÚÄ¹µÁ¡Ê¤ä¤Þ¤ó¤Ð¤®¤ê¤Á¤ç¤¦¤®¡Ë¤À¡£

¡¡Æó¿¶¤ê¤Ï¡ÖËÜ²Î¡×¤È¡Ö¼Ì¤·¡×¤È¤µ¤ì¤ëÅá·õ¤è¤êÎåµ¯¡Ê¤ì¤¤¤­¡Ë¤µ¤ì¤¿Åá·õÃË»Î¡£¹ñ¹­¤ÏËÜ²Î¤Ç¤¢¤ëÄ¹µÁ¤ò¸¦µæ¤·¤ÆºîÅá¤µ¤ì¤¿¼Ì¤·¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¤³¤Î´Ø·¸À­¤Ï¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ­³Ê¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹µÁ¤Ï¡¢¹ñ¹­¤ò¡Öµ¶Êª¤¯¤ó¡×¤ÈÀú¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤ä¸·¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤ß¤»¤ë°ìÊý¡¢ÎäÀÅ¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀï¾ì¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¹ñ¹­¤È¤¦¤Þ¤¯¶¨ÎÏ¤¹¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£

¡¡°ìÊý¤Ç¹ñ¹­¤Ï¡¢¼Ì¤·¤Ç¤¢¤ë¼«Ê¬¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤­¡¢¤ä¤ä¤³¤¸¤é¤»¤¿À­³Ê¤Î»ý¤Á¼ç¡£¡ÖÂâÄ¹¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¡¢¼«¿È¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Êª¸ìÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¹ñ¹­¤ÈÄ¹µÁ¤Î´Ø·¸À­¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤­¡¢¤Þ¤¿¹ñ¹­¤Î¡Öµ¤¤Å¤­¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÅ¸³«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÊÇ®¤¤¡Ë¡£

¡¡Ë­¿Ã½¨µÈ¤ä¹õÅÄ´±Ê¼±Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¾å¤Î¿ÍÊª¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤Åá·õÃË»Î¤Î¡Ö¤ª¤Þ¤±¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËÜ¶Ú¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤µ¤é¤ËÇ®¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë´¶¤¸¤¿¡£ËÜºî¤«¤éÎò»Ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤â¤«¤Ê¤êÂ¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£

¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤ÎÀ¤³¦¤ò¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤ëËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¤È¤¦¤é¤Ö¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡ÖÌµÁÐ¡×¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤âµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë²á¤®¤Æ¿·µ¬»²Æþ¤Ç¤­¤º¤Ë¤¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¡¹¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤­¤ë¡¢Ç®¤¤°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£

Ê¸¡á±«Ìî¿þ