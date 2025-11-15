グラビアアイドル・麻倉瑞季（23）が、11月10日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号に登場した。花咲楓香（24）、白濱美兎（19）と3人で表紙を飾った。



【写真】大迫力からの細ウエスト！違った意味で“逆三角形”の麻倉瑞季

3人でのコラボとはいえ、同誌の表紙を担当するのは初めて。自身のインスタグラムにも画像を掲載し「初表紙を飾らせて頂いております！夢だった週プレさんでの表紙、最高に嬉しいです！」と素直に感激を表現した。



さらに同日発売のデジタル写真集「気持ちよすぎた」もPR。「今回もかなり露出頑張りました…水着の種類も沢山あるので絶対買わなきゃ損!!」と強調した。オフショットではサイドの大きく開いたゆるゆる部屋着や胸元から腹部にかけてV字に大きく切れ込んでいるワンピース姿も披露。B98W62H90の恵体をしっかりと見せている。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。撮影のために3キロほど減量し、直前には断食をしていたことも明かした。美ボディへの自信もアップしたようで「胸だけではなくて、お尻も鍛えていたからバックショットも見てもらいたいです」とアピール。また、海やプールなどでの撮影では「解放感」を満喫していると明かし「もともと肌に何かをまとっているのが好きじゃないんです」とドッキリ発言も飛び出していた。



同号では花咲、麻倉、白濱それぞれのソログラビアもある。山田あい、風吹ケイ、すずら、永瀬永茉、ねぎとろまるも登場している。



（よろず～ニュース編集部）