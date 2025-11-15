¹¹Ç¯´ü¤Î¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬60¡ó¸º¾¯¡¢ºÅÌ²ÎÅË¡¤ÎÎ×¾²»î¸³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë
ºÅÌ²ÎÅË¡¤¬¹¹Ç¯´ü¤Î¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤òºÇÂç60¡ó·Ú¸º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Î×¾²»î¸³¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ìô¤ò»È¤ï¤º¤Ë°ÂÁ´¤«¤Ä·ÐºÑÅª¤Ë¾É¾õ¤ò´ÉÍý¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Study finds audio hypnosis cuts menopause hot flashes by 60%
https://interestingengineering.com/health/hypnosis-lowers-menopause-hot-flashes
https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2841242
¢¡ºÅÌ²ÎÅË¡¤Ç¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤¬ÂçÉý¸º
¥Ù¥¤¥é¡¼Âç³Ø¤Î¥²¥¤¥ê¡¼¡¦R¡¦¥¨¥ë¥¥ó¥º¶µ¼ø¤é¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¼«¿È¤ÇºÅÌ²¤ò¹Ô¤¦¼«Î§·±ÎýË¡¤¬¹¹Ç¯´ü½÷À¤Î¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÉÑÅÙ¤È¶¯ÅÙ¤ò50¡ó°Ê¾å¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËèÆüÃ»»þ´Ö¤Î¼«¸ÊºÅÌ²¤ò6½µ´ÖÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ìô¤ò»È¤ï¤º¤ËÉÔ²÷¤Ê¾É¾õ¤òÂç¤¤¯´ËÏÂ¤·¡¢¥Û¥ë¥â¥óÊä½¼ÎÅË¡¤¬»È¤¨¤Ê¤¤½÷À¤ä¤è¤ê¼ê·Ú¤ÇÄã¥³¥¹¥È¤ÊÊýË¡¤òµá¤á¤ë¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤Ê¼£ÎÅÊýË¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Î×¾²»î¸³¤Î³µÍ×¤È·ë²Ì
¸¦µæ¤ÏÂ¿»ÜÀß¥é¥ó¥À¥à²½Èæ³Ó»î¸³¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ËÇº¤àÊÄ·Ð¸å½÷À250¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤ÎÌó4Ê¬¤Î1¤ÏÆý¤¬¤ó¤Î´û±ýÎò¤¬¤¢¤ê¡¢¥Û¥ë¥â¥óÎÅË¡¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤¹¡£6½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¼«¸Ê´ÉÍý·¿ºÅÌ²¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Î¥¤¥º¤ò»È¤Ã¤¿µ¶¼£ÎÅ¤ÎÂÐ¾È·²¤Ç¸ú²Ì¤òÈæ³Ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÅÌ²ÎÅË¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÉÑÅÙ¤È¶¯ÅÙ¤¬53.4¡ó¸º¾¯¤·¡¢3¤«·î¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤Ç¤Ï60.9¡ó¤Þ¤Ç¸º¾¯Î¨¤¬¾å¾º¡£ÆÃ¤ËÆý¤¬¤ó´û±ýÎò¤Î¤¢¤ë½÷À¤Ç¤Ï6½µ´Ö¸å¡¢ÂÐ¾È·²¤Ç¤Ï40.9%¤Ç¤·¤¿¤¬ºÅÌ²ÎÅË¡¤Ç¤Ï64¡ó¤Î¸º¾¯¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡Äã¥³¥¹¥È¤È¹¤¬¤ë¸ú²Ì
¼«Âð¤Ç²»À¼Ï¿²»¤ä¥¢¥×¥ê¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ç¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î´ÉÍýÊýË¡¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌ±¡¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤Ç¾É¾õ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£12½µ´Ö¸å¤ÎÄÉÀ×Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤Î¸º¾¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¿çÌ²¤Î¼Á¤äµ¤Ê¬¡¢½¸ÃæÎÏ¤Î²þÁ±¤â¤ß¤é¤ìÌó90¡ó¤¬¡Öµ¤Ê¬¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú¤·¡¢ÂÐ¾È·²¤Î64¡ó¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥¨¥ë¥¥ó¥º¶µ¼ø¤Ï¡ÖºÅÌ²ÎÅË¡¤Ï¹¹Ç¯´ü¸å¤Î½÷À¤äÆý¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥Ã¥È¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤ÎÉÑÅÙ¤È½Å¾ÉÅÙ¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÂç¤¤¯¸º¾¯¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤ò¼¨¤·¤¿Í£°ì¤Î¹ÔÆ°ÎÅË¡¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢¼«¸ÊºÅÌ²¤Ë¤è¤ë¿çÌ²¤Î¼Á¸þ¾å¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸ú²Ì¤Î²òÌÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÏ¢µ»ö
