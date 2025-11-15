ËÌÀî·Ê»Ò¡¢¡È¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¡ÉÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤¹¡¡¡Ö¸µ¡¹ºÙ¤¤¤Î¤Ë¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎËÌÀî·Ê»Ò¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£ºÇ¶á¡È¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤¤¤ë¡ÉÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌò¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ëËÌÀî·Ê»Ò
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¡ØÌ¤Íè¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î½ç¤ÇºòÇ¯¤Î½©¤«¤é°ìÇ¯°Ê¾å¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤ëorÉÏ¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Ð¤±¤Ð¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿§¡¹¿©¤Ù¤è¤¦¡Á¡×¤È¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸µ¡¹ºÙ¤¤¤Î¤Ë¡×¡ÖÌòºî¤ê¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×X¡Ê¡÷KKeiko_official¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌò¤Å¤¯¤ê¤Î¤¿¤á¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ëËÌÀî·Ê»Ò
¡¡ËÌÀî¤Ï¡Ö¡ØÌ¤Íè¡Ù¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¤½¤ÎÆü¤«¤é¡Ù¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î½ç¤ÇºòÇ¯¤Î½©¤«¤é°ìÇ¯°Ê¾å¤ä¤Ä¤ì¤Æ¤ëorÉÏ¤·¤¯¤Æ¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤Êì¿Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÌõ¤Ç¤º¤Ã¤ÈÁé¤»¤Æ¤Þ¤¹¡¡¤Ð¤±¤Ð¤±½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¿§¡¹¿©¤Ù¤è¤¦¡Á¡×¤È¡¢Ï¢Â³¤·¤Æ¡¢Áé¤»¤Æ¤¤¤ëÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¸µ¡¹ºÙ¤¤¤Î¤Ë¡×¡ÖÌòºî¤ê¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ã¤ÆÀ¨¤¤¤Ê¤¡¡×¡ÖÂÎÄ´¤Ë¤Ï¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°úÍÑ¡§¡ÖËÌÀî·Ê»Ò¡×X¡Ê¡÷KKeiko_official¡Ë