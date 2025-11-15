¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÏÆÎÉÂÀ»á¡¡¡Ö¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤¬°ìÈÖ¼ê¤Ç¡×11Ç¯¥¢¥¸¥¢ÇÕ¾·½¸ÈëÏÃÌÀ¤«¤¹¡¡Í¥¾¡¤â¡Ä
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½DF¤Ç¹Åç¤ä±ºÏÂ¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¿¹ÏÆÎÉÂÀ»á¡Ê39¡Ë¤¬15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯SPORTS¡×¡ÊÅÚÍË¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡2011Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢ÇÕÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¿¹ÏÆ»á¡£Æ±Âç²ñÁ°¤ËÂåÉ½¤ÎÎý½¬¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÂåÉ½Áª¼ê¸«¤ë¤È¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢À¼¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¾¡Éé¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤¬¥ß¥¹¤·¤Æ¤â¡ÈÂç¾æÉ×¤À¡ª¡ªÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¿¹ÏÆ¡ª¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¾è¤ê¤¤Ã¤¿¤é¡¢¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤ÆÄÉ²Ã¾·½¸¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¿¹ÏÆ¤ò°ìÈÖ¼ê¤Ç¥¶¥Ã¥±¥í¡¼¥Ë´ÆÆÄ¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ë¾·½¸ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿¹ÏÆ»á¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸µµ¤¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤ä¤«¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¸Æ¤ó¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤·¤«¤·¡¢»î¹ç¤Ë¤Ï¡Ö1ÉÃ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÇú¾Ð¤ò¸Æ¤ó¤À¡£