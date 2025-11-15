¡Ú³÷·´¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥ê¡¼¥°Âè9Àï¡Ûºä¸ý¼þ¡¡¸÷¤ë°ÂÄê´¶¡¡ÅöÃÏ¤È¤ÏÁêÀÎÉ¤·
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤ÎG3¡ÖÂè5²ó¥¬¥Þ¤ÎÅ´¿Í·èÄêÀï¡×¤Ï2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤Æ1¡¢3¡¢3Ãå¡£ºä¸ý¼þ¡Ê47¡á»°½Å¡Ë¤¬1¹æÄú°Ê³°¤Î3Áö¤Ç¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¡£5¹æÄú¤Î2ÆüÌÜ3R¤ÏËÜÈÖ¤Î¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤Ç±Ô¤¯Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ3¥³¡¼¥¹¿Ê½Ð¡£¥«¥É¤Ë°ú¤¤¤Æ·þ¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤Þ¤é¤º¤Ë3Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÅ¸¼¨¤ÏÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢1ÁöÌÜ¤ÏµÕ¤Ë¥Ô¥Ã¥ÈÎ¥¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Í¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿Ä¤ò¿©¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¿®ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Â¤â¤¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£³÷·´¤Ï5·î¤ÎÁ°²ó¤ÇÍ¥½Ð5Ãå¡£F1ËÜ»ý¤Á¤Î¸·¤·¤¤¾ò·ï¤ÇÍ½Áª2°ÌÄÌ²á¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Ç¿åÌÌÁêÀ¤âÎÉ¤¤¡£3ÆüÌÜ4¡¢10R¤Ç3Ï¢ÂÐ·ÑÂ³¤Ê¤ë¤«¤ËÃíÌÜ¤À¡£