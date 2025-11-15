ÍµÈ¹°¹Ô¡¢3Ç¯Ï¢Â³¡Ö¹ÈÇò¡×»Ê²ñ¤â¡Ä¸åÇÚ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇö¤¯¡Ö¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNHK¡¡MUSIC¡×¤Ë½Ð±é¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÂç¤ß¤½¤«¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î»Ê²ñ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Ê²ñ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Î¿´¶¤Ï?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤â¤¦¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ä¥Ð¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Î¹¹Ô¤ÎÍ½Äê¤âÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡È¥²¥Ã!?¡É¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÊÖ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ÖºÊ¡Ê²ÆÌÜ»°µ×¤µ¤ó¡Ë¤ÏÀ¨¤¯´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤â¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¡È¥²¥Ã!?¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¼þ°Ï¤ÎÈ¿±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ï¡È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤â´·¤ì¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª½Ë¤¤¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ï¤À¤¤¤Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£