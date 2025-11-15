¡ÚK¡½1¡ÛÄ«µ×¤¬È½Äê¤Ç°ð³À¤ò²¼¤·2³¬µéÀ©ÇÆ¡Ö¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï°¦¤È¸Ø¤ê¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖK¡½1¡×¤Ï15Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡¡2025¡Á70¥¥í°Ê²¼À¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦·è¾¡¥é¥¦¥ó¥É¡Á¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè8ÂåK¡½1¥ï¡¼¥ë¥ÉGP¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ·èÄêÀï¤ÏÄ«µ×ÂÙ±û¡Ê27¡áÄ«µ×Æ»¾ì¡Ë¤¬°ð³ÀÉ¢¡Ê25¡áK¡½1¥¸¥àÂçµÜ¥Á¡¼¥à¥ì¥ª¥ó¡Ë¤òÈ½Äê2¡½0¤Ç²¼¤·¡¢¥é¥¤¥Èµé¤ËÂ³¤2³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤ÏÄ«µ×¤ÏÁ°½³¤ê¤¬°ð³À¤Î´éÌÌ¤ËÄ¾·â¡£¥í¡¼¤Ê¤É¤ÇÍ¥°Ì¤Ë¹¶¤á¤ë¡£2R¤âÄ«µ×¤ÏÁ°½³¤ê¤«¤é»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ëÅ¸³«¡£Î¾¼Ô¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤Î±þ½·¤âÄ«µ×¤ÎÀª¤¤¤¬¶¯¤¤¡£ºÇ½ªR¤Ï°ð³À¤¬±¦¥¸¥ã¥Ö¤ÇÈ¿·â¡£±¦¥Ò¥¶½³¤ê¤òÁÀ¤¦¤â¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¨¤º¡£ºÇ¸å¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢·è¤á¤Æ¤Ê¤¯½ªÎ»¡£È½Äê¤Ï2¡½0¤ÇÄ«µ×¤¬¿·²¦¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä«µ×¤Ï¡ÖKO¤Ç¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ð³À·¯¤¬À¨¤¯Îý½¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤Ï¡¢°¦¤È¸Ø¤ê¡£¥±¥¬¤È¤«¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢ÅÝ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤»þ¤â¤ß¤Ã¤È¤â¤Ê¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÀèÆ¬¤Ç²¦¤È¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤ë²ÁÃÍ¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ç¤â¤³¤¦¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥í¡¼¥º¤ÎÊ¿ËÜÏ¡·¯¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¤³¤ì¤òµ¡¤ËÀ¤³¦¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡¢¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£K¡Ý1¤¬À¤³¦¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÁ°¤é¤¬Ä©Àï¤ËÍè¤¤¡ª¤ä¤Ã¤¿¤¼¡¢¥Ù¥¤¥Ó¡¼¡ª¡×¤ÈÊ¿ËÜ¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤·¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤âÄ«µ×¤Ï¥Ù¥ë¥È¤ò¼ê¤Ë¡ÖÅÝ¤·¤Æ¾¡¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ù¥ë¥È¤ò³Í¤ì¤¿¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¹Ó¡¹¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅÝ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈKO¾¡Íø¤Ç¤¤º¤ËÉÔËþ¤²¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö»Ò¶¡¤òÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤éÉã¤Î¶¯¤µ¡£°¦¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ëº£²ó¤Ï°¦¤È¸Ø¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î±þ±ç¤ÎÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö3R¤Á¤ç¤Ã¤È´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1¡¢2R³Í¤Ã¤Æ3R´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡2³¬µéÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¡Ö2³¬µé¤è¤êÂè8Âå¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ç¤¦¤Á¤Î»à¤ó¤À¸¤¤¬¥Ï¥Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë°¦Ãå¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£º£¸å¤Ë¤Ï¡Ö65¥¥í¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¸¤á¤Æ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤È¤«¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£