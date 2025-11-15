¡Ö¤¦¤ª¡¼¡ª¡×Èþ½÷¥â¥Ç¥ë¿ý»Î¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡¢¡È¼«ÂðÉ÷¡É¤Î»äÉþ±þ±ç¤ÇÃç´Ö¤Î¥¢¥¬¥ê¤ËÁ´ÎÏ¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡Ç®¤òÆþ¤ì¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¬¡¢¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é¤âÁ´ÎÏ¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î14Æü¤ÎÂè2»î¹ç¡¢KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¦°¤µ×ÄÅæÆÂÀ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬Åì1¶É¤ËÇÜËþ¥Ä¥â¡£¹µ¼¼¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¿ý»Î¡¦²¬ÅÄ¼Ó²Â¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¡Ö¤¦¤ª¡¼¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤È¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡É¤Ç¶Ã¤¯²¬ÅÄ¤ÎÁ´ÎÏ¤Ó¤Ã¤¯¤ê´é
¡¡²¬ÅÄ¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥×¥í¿ý»Î¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¿Íµ¤M¥ê¡¼¥¬¡¼¡¢¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ2¤Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç³èÌöÃæ¤À¡£M¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢Æþ¾ì¥·¡¼¥ó¤ÇÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯»Ñ¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¥â¥Ç¥ë¤È´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿²¬ÅÄ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦³Ê¹¥¤Ç¹µ¼¼¤Ç¡È±þ±ç·¸¡É¡£±ÇÁü¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹µ¤¨¼¼¤Î¤ª¤«¤Ô¡¼¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤«¤Ë¤â¼«Âð¤Ç»î¹ç¤ò´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤ÈÂè2»î¹ç¡¢¸åÇÚ¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î°¤µ×ÄÅ¤¬»î¹ç³«»ÏÁá¡¹¤ÎÅì1¶É¤Ë¡¢¶¯Îõ¤ÊÇÜËþ¥Ä¥â¡£²¬ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¤ª¡¼¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤È»×¤¤ÀÚ¤ê¶Ã¤¯¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¡Ö¥Þ¥¸¡ª¡©¥Ä¥â¤ì¤ó¤Î¡¢7Åû¡£Î¢¡¢¾è¤ë¤Î¡©¡×¤È¡¢¥É¹âÌÜ¤Î7Åû¤ò¥Ä¥â¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿ýÆ¬¤¬Î¢¥É¥é¤Ë²½¤±¤ë¤È¤¤¤¦¶¯±¿¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë