¡Ö¾ã¤¬¤¤¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¼Ò²ñ¼Â¸½¡×¡¡¹â»ÔÁíÍý¤¬Åìµþ¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤Ç°§»¢
¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¡Ê15Æü¡Ë¸á¸å¡¢¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Î³«²ñ¼°¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤ºÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý
¡Ö¾ã³²¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤ª°ì¿Í¤ª°ì¿Í¤¬»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¡¢¼«¤éÁª¤ó¤ÀÆ»¤ÇÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤âÃå¼Â¤Ë¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢4Ç¯¤Ë°ìÅÙ³«¤«¤ì¤ëÄ°³Ð¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Î¹ñºÝ¶¥µ»Âç²ñ¤Ç¡¢100¼þÇ¯¤ÎµÇ°Âç²ñ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁíÍý¤Ï°§»¢¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¼êÏÃ¤äÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î·Á¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþ2025¥Ç¥Õ¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡×¤Ï¡¢º£·î26Æü¤Þ¤Ç¤Î12Æü´Ö¡¢21¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
