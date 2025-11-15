ÅÒÇîÌäÂê¤Ç¥Ñ¥±¥¿¤òÆ¨¤·¤¿¥·¥Æ¥£¡¡ÂåÌò¤È¤·¤Æ³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¤ÏMF¤Ç¤Ï¤Ê¤¯±¦SB¤È¤·¤ÆÈôÌö
23-24¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¥è¥·¥å¥³¡¦¥°¥ô¥¡¥ë¥Ç¥£¥ª¥ë¡¢¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ì¥Í¥¹¡¢¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥É¥¯¡¢¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¤Î4Áª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡£4Áª¼ê¤È¤â¤Ë¸½ºß¤Þ¤Ç¥·¥Æ¥£¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¥ê¡¼¥°Àï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤Ï¥³¥ô¥¡¥Á¥Ã¥Á¤ò½ü¤¯3¿Í¤¬ÀèÈ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØManchester Evening News¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥Æ¥£¤ÏÅö»þ¥Ì¥Í¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤ÎMF¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤¬Æ±¤¸¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ñ¥±¥¿¤À¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥·¥Æ¥£°ÜÀÒ¤¬ÇËÃÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ò¥Ñ¥±¥¿¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬¥·¥Æ¥£¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£FA¤«¤é¼ê»æ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤Î¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÃÙ¤±¤ì¤Ð°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î°ÜÀÒ¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÈôÌö¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡×
¥Ñ¥±¥¿¤¬ÇËÃÌ¤È¤Ê¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥·¥Æ¥£¤Ï°ÜÀÒ»Ô¾ì½ªÈ×¤Ë¥¦¥ë¥Ö¥º¤«¤é¥Ì¥Í¥¹¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤ÏMF¤È¤·¤ÆÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤á¤º¡¢°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¤Ï±¦SB¤Ë¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¡¢Á°½Ò¤·¤¿¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤é¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£