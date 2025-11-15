¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¡©¡¡PSG¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ë2027Ç¯²Æ¤Î³ÍÆÀ¤ò·×²èÃæ
¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ç¤ÎÎ¹¤Ï½ª¤ï¤ê¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
2018Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥Õ¥é¥á¥ó¥´¤«¤é¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Î¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡¼¥ë¡£ÆÍÇËÎÏ¤ÈÆÀÅÀÎÏ¤Î¤¢¤ëFW¤Ç¡¢ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ58»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢22¥´¡¼¥ë19¥¢¥·¥¹¥È¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥ã¥Ó¡¦¥¢¥í¥ó¥½ÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤ÏÉ¾²Á¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤È¤Î¥¨¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥³¤Ç¤Ï¸òÂå¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºÓÇÛ¤Ë·ãÅÜ¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤é¤ì¤¿ºÝ¤ËÉÔËþ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¿Í¤Ï¤Î¤Á¤Ë¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ï¤³¤ÎÂÖÅÙ¤òÎÉ¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡ØFICHAJES.NET¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤â¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤¿¤À¡¢³ÍÆÀ¤¹¤ë»þ´ü¤ÏÍè²Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥¢¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÀÚ¤ì¤ë2027Ç¯²Æ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Íè²Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯2027Ç¯¤Ç¤Î³ÍÆÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó°ÜÀÒ¶â¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸½»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤È¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ÎÁêÀ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥é¥Ö¤Ï2¿Í¤¬¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤ÇÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¤¬¥¯¥é¥Ö¤òµî¤Ã¤Æ¤«¤é¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤Î³ÍÆÀ¤ËÆ°¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤À¡£
PSG¤Ï¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú¤Î¤è¤¦¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÆ±Áª¼ê¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£