【衝撃】新築のわが家が“Uターン常習地”に!? 駐車場に物を置いたら“まさかの要求”が！【ママリ】

日々の生活の中で、思わぬトラブルに遭遇することもありますよね。アプリ「ママリ」でも「こんなショックなことがあって…」というトラブルエピソードがたくさん寄せられています。この記事では、ママたちが投稿したトラブルに関するエピソードを3選でご紹介します。

他人の車がいつもうちの家の駐車場でUターンしていきます。

うちの家は狭い道の奥にある突き当たりの家です。うちは駐車場はありますが車を持っていません



そのせいか他人の車、老人デイサービスの車、業者の車

みんなうちでUターンしていきます



新築戸建でさすがにムカついて駐車場の入り口に物を置いたら、さっきインターホンが鳴って『Uターンさせて欲しくて物をどかして欲しい』と言われました



ムカついたので直接顔見て『うちの駐車場でUターンしないで下さい』と言ってやりました



突き当たりの土地は入ってくる人が少ないメリットがある一方、道の形によっては土地をUターンに使われてしまうデメリットがあるようですね。自宅に来た宅配業者であればUターンに使われても許せますが、全く関係のない他人の車が勝手に敷地に入ってくるというのはモヤモヤすることでしょう。



わざわざインターホンを鳴らしてまでUターンをしたいと言ってくるなんて驚きです…。こうしたトラブルに悩んでいる方はどんな対処をされているのか気になりますね。

Uターン対策にさまざまな意見が

この投稿にママリではさまざま声が寄せられていました。



その中に「ペットボトルに水を入れて置いているのをみたことがある」というコメントがありました。

7.8本の2リットルのペットボトルに水を入れて、駐車場に置いている家を見たことがあります。

同じような理由かと思います。

駐車場に入ってきてほしくはないものの、そのために大がかりな工事をしたりお金をかけるのはもったいなく感じてしまいますよね。ペットボトルに水を入れて置いておくだけなら安く済みますし、とりあえず様子を見るために置くのにもちょうど良さそう。



他にも「警告を立てておく」というコメントがありました。

駐車場に立ち入り禁止ってでかでかと書いたのを立てておくのも有りそうですね！

それかUターン1回につき100万円って馬鹿みたいなこと書いてみるとか？？防犯カメラ作動中って書いて！

防犯カメラ作動中や通報しますといった警告は効果がありそうです。防犯カメラに関してはもしUターンをした車が敷地内で物を壊した時などに証拠となりますから、金銭的に余裕があれば付けてみるのも良さそう。あまりに悪質な運転手は、防犯カメラの映像を元に通報することもできますね。



自力で対策をした上でもUターンされてしまうようなら、警察に相談してみるのも一つだと思います。また、投稿者さんだけでなく近隣の住人も同じように感じている場合があるかもしれません。町会があれば相談してみたり、近隣の住人と会話してみるのもいいかもしれませんね。

隣の家の中学生が不法侵入していた。授乳を見られたかも…

皆さんのご意見を教えてください！😢



ご近所さんに困ってる話です。

6年も前のことですが、いまだにモヤモヤを消化できずにいます。



まだ娘が0歳で授乳中だった頃、一階リビングの窓際で授乳していて、ふと人の気配を感じてカーテンを覗いたら、お隣の息子さん(中1)がうちの敷地内を走り去る後ろ姿が見えました。



うちのリビングは、お隣の壁に面して窓があります。普通なら人は通らないし、うちの敷地に入らない限り、こちらの室内は見えません。



当時はびっくりしてパニックになってしまい、お隣に話に行くとかは出来ませんでした。娘はまだ乳児で５分と離れられる状況でも無かったし、常に寝不足で対処できる余裕もありませんでした。



お隣さんは、普段から小さい子たち(たぶん三兄弟なので一番下の4才さん？)を道路で遊ばせたり、その子達が勝手に他のお宅の敷地に入っても注意しない人です。



その時は近道したのかな？くらいに考えてましたが、後から「もしかして授乳を覗かれてた？」と思いあたり、ぞっとしました。そもそも、近道だったとしても勝手に敷地に入られるのは許せません。



その日、夫が帰ってきてから色々相談しました。

数日後、各所に相談しましたが反応は様々でした。

(「授乳覗かれてたかも」は、自意識過剰と思われそうで誰にも言っていません)



旦那

→それはお隣の人がおかしい。人の敷地に入るなんて常識的にありえない。



義母

→気にしすぎ。子供のやる事だし。そんな事で大騒ぎして息子(夫)が可哀想。



警察に電話相談(女性の担当者)

→不法侵入なのでまた同じ事があったら警察を呼んでいい。



警察に電話相談(年配男性の担当者)

→気にしすぎ。子供のやる事。



実母

→気にしすぎ。あんたが神経質。





私がおかしいのか？と自信がなくなり、お隣に話にも行っていません。

モメるのも怖かったし、初めての乳児育児にいっぱいいっぱいで、気力もありませんでした。



それ以来、家にいると、ふとした時にその事を思い出してイライラします。せっかく大金出して建てたお家なのに、お隣のせいでリラックス出来ず腹立たしいです。



私が神経質なのでしょうか？



簡単なご意見でも構いません！

6年前のできごととはいえ、隣の家の子どもであればその後も顔を合わせることがあったでしょうし、家にいると「また見られているのでは…」と不安な気持ちになることもあったかもしれません。



授乳をのぞいたかどうかはっきりしなくても、本人に確かめられない状況ではモヤモヤが続いてしまいますね。

中1男子の行動にさまざまな意見

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。その中には「気にしすぎ」という意見もありました。

個人的には気にしすぎだと思います💦

その後同じことは起こってないなら尚更そうかと。



最近なんでも通報通報って言いますがまずはお隣さんなりその子なりに言います😅入らないでねーって伝えるのがそんなに難しいのかな？と💦

敷地に入っていた理由はわからないものの、警察まで巻き込むと大事ですし、相手がご近所であることも考えると当事者間で解決したいという考え方もあると思います。



他にも「うちは監視カメラを設置した」という意見がありました。

たまたま通ったら授乳中でのぞいてしまったとかですかね。気持ち悪いですね💦

のぞいていたかは不確かでも、不法侵入は確実だと思うので次回は通報でいいと思います。



監視カメラと通報しますのステッカー貼ってみるのはどうですか？

中学生に授乳を見られていたかもと思うと嫌なものですよね。本人への注意はもちろんですが、防犯のためにも監視カメラを設置するというのは一つのアイデアです。気になることがあった時に映像が証拠となるのではないでしょうか。



過去のできごとであってもモヤモヤが続いてしまうことはあるものです。その場で注意、あるいは通報する、またはカメラをつけて確認できるようにするなど選択肢はさまざまあると思いますが、投稿者さんの気が休まる方法が見つかるといいですね。

アパート前でキャッチボールをする道路族の悩み

迷惑な道路族がいます。うちはアパートで、斜め前の一軒家の親子なのですが(中学生とその親)

自分の家の前でやらずにアパートの前で頻繁にキャッチボールをしています。

今はなぜかうちのアパートの駐車場でやってます…

Mさんが車を停めている駐車場で、近所に住む親子がキャッチボールをしていることを迷惑に感じているMさん。親子が暮らしている家が近所のため、どのように対応してよいか迷っているようです。



このように、近所の住民が迷惑な行為をしている時、どのように対処すればよいのでしょうか。Mさんの困りごとに、ママリユーザーからはどんな意見が集まったのでしょうか。

警察に相談してみては？などいろいろな声が

道路やよその駐車場でキャッチボールをしている親子の行動を迷惑に感じているMさん。この迷惑行為にどのように対応すれば良いのか困っています。こうしたMさんのモヤモヤに、ママリユーザーからは具体的なアドバイスが届いていました。

地元の警察に相談してみたはどうか？という声が届きました。明らかな違法行為でない場合は、警察が動いてくれるかはわかりませんが、相談をしてみるのは1つの方法かもしれませんね。

親が電話してましたが、名前は伝えてなかったと思います、緊急性やボールで車当てられたなら110ですが



実際に事故が起きたら110番通報すれば良いのかもしれませんが、まだ何も起きてない状況の場合、上の方が書いていたように、警察への相談窓口へ相談してみるのもいいかもしれません。また、道路で遊んでいる場合は通報されていなくても、パトロール中の警官に注意される場合もあります。



他にも、警察への相談前に駐車場の管理者に相談をして注意をしてもらうのも選択肢ですね。



いずれにせよ、近所で迷惑行為を繰り返している人が、自ら迷惑であることを気づいてもらえるのが1番ですが…。どうにもならない時は警察や管理会社の手を借りる必要がありそう。誰にも被害が及ばぬうちに、解決することを願うばかりです。

