共有スプシに勝手にシート追加した新人→「たぶん出世する」と思った理由に7万いいね「かわいすぎ」【ママリ】

新人くんがスプレッドシートに残した「メモ」

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、やをら@公務員から転職してみた。(@yaorablog)さんの投稿です。

11月に入社したばかりの男性社員が、社内共有のスプレッドシートに勝手にシートを追加して編集していたそうです。やをら@公務員から転職してみた。さんが「変なこと書いてないよな…」と恐る恐る覗いてみたところ…。

11月に入社した20歳の男の子が、社内共有のスプレッドシートに勝手にシートを追加して編集（たぶん共有だと分かってない）してたので、（変なこと書いてないよな…）と恐る恐る覗いてみたら、『課長→寿司が好き（特にエンガワ）』って書いてあった。

課長。この子は将来出世しますよ。

これはほっこりしますね。『課長→寿司が好き(特にエンガワ)』という、「(特にエンガワ)」の部分が、課長のことをよく観察していて、かわいいですね。思わず、ニヤッとしてしまいそうです。



この投稿には「かわいすぎますw絶対にいい子ですね」「その子、よく見てますね～目配りできて愛嬌がある。うん、出世しますわ(笑)」といったリプライがついていました。ちょっとした社内のでき事でも、心がほっこりする瞬間を描いた投稿でした。

記事作成: AKI0509

（配信元: ママリ）