『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』の主題歌をマスターすると映画が倍楽しくなる！
初のクリスマスムービー『映画 きかんしゃトーマス サンタをさがせ！パーシーのクリスマス急行』の公開を2025年12月12日(金)に控えた「きかんしゃトーマス」。これに先駆け、主題歌「だいだいだいすきクリスマス」のフルバージョン映像が公開された。
【写真】初のクリスマスムービー！主題歌の映像が公開された「きかんしゃトーマス」新作映画の場面写真を見る
トーマスと仲間たちがクリスマスの訪れを喜び祝う、オリジナル曲の「だいだいだいすきクリスマス」は、本編中にも登場するハッピーなクリスマスソング。映画館での上映中、みんなで合唱してほしい曲なのだそう。フルバージョン映像には歌詞の字幕もあり、親子で楽しめばいち早くクリスマスムードを味わえそうだ。
主題歌を歌ったトーマス役の田中美海さんは「冒頭から一気にクリスマスムードに引き込んでくれると思います！トーマスとしてウキウキした気持ち、クリスマスが大好きな気持ちを込めて歌いました」とコメント。
パーシー役の越乃奏さんは「クリスマスが近づいてくると、なんだかワクワクして、子どもたちは飛び跳ねちゃうくらい！トーマスやパーシーも同じ気持ちだと思うので、映画が始まる臨場感も相まってノれるように歌いました」、カナ役の大久保瑠美さんは「これを聞いた子どもたちがクリスマスを楽しみな気持ちが増すように意識して歌いました。この歌を元気に歌えばきっとサンタさんがプレゼントを届けに来てくれるので、元気に大きな声で歌ってほしいです」とコメントを寄せている。
主題歌の動画はYouTubeの「きかんしゃトーマスチャンネル」にて公開中。劇場公開前にメロディと歌詞をマスターして、映画館では楽しく大きな声で「だいだいだいすきクリスマス」を歌おう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.
【写真】初のクリスマスムービー！主題歌の映像が公開された「きかんしゃトーマス」新作映画の場面写真を見る
トーマスと仲間たちがクリスマスの訪れを喜び祝う、オリジナル曲の「だいだいだいすきクリスマス」は、本編中にも登場するハッピーなクリスマスソング。映画館での上映中、みんなで合唱してほしい曲なのだそう。フルバージョン映像には歌詞の字幕もあり、親子で楽しめばいち早くクリスマスムードを味わえそうだ。
主題歌を歌ったトーマス役の田中美海さんは「冒頭から一気にクリスマスムードに引き込んでくれると思います！トーマスとしてウキウキした気持ち、クリスマスが大好きな気持ちを込めて歌いました」とコメント。
パーシー役の越乃奏さんは「クリスマスが近づいてくると、なんだかワクワクして、子どもたちは飛び跳ねちゃうくらい！トーマスやパーシーも同じ気持ちだと思うので、映画が始まる臨場感も相まってノれるように歌いました」、カナ役の大久保瑠美さんは「これを聞いた子どもたちがクリスマスを楽しみな気持ちが増すように意識して歌いました。この歌を元気に歌えばきっとサンタさんがプレゼントを届けに来てくれるので、元気に大きな声で歌ってほしいです」とコメントを寄せている。
主題歌の動画はYouTubeの「きかんしゃトーマスチャンネル」にて公開中。劇場公開前にメロディと歌詞をマスターして、映画館では楽しく大きな声で「だいだいだいすきクリスマス」を歌おう！
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2025 Gullane (Thomas) Limited.