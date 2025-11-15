モロゾフの秋冬限定♡香ばしいほうじ茶と黒糖蜜がとろけるプリン

洋菓子ブランド・モロゾフから、香ばしいほうじ茶と黒糖蜜、わらび餅を重ねた“和スイーツ”仕立てのプリンが登場します。とろけるようななめらかさに、もちもち食感ときな粉の香りを添えて、寒くなる季節にぴったりの心あたたまる味わい♡期間限定の「わらび餅とほうじ茶のプリン」のほか、紅茶・いちご・抹茶など人気の季節限定プリンも勢ぞろい。あなたの“今日のご褒美”にぴったりの一品を見つけて。

モロゾフのプリンに新作登場♡「わらび餅とほうじ茶のプリン」

黒糖蜜ソース・ほうじ茶プリン・わらび餅を3層に重ねた贅沢仕立ての「わらび餅とほうじ茶のプリン」（486円／本体価格450円）。

別添の国産きな粉をふりかければ、まるで“和のプリンパフェ”のような味わいに。販売は2025年11月18日（火）～2026年3月3日（火）まで。

香ばしい香りと優しい甘さが広がり、ほっと一息つきたい日におすすめです。

モロゾフの新バレンタイン「しののめ果実園」♡春の果実がときめく新作コレクション

ほかにも魅力たっぷりの季節限定プリンがラインナップ

香り高い紅茶ソースが引き立つ「紅茶とキャラメルのプリン」（432円／本体価格400円）は、販売中～2026年1月8日（木）まで。キャラメルのコクとセイロンティーの香りが絶妙なバランス。

甘酸っぱさが広がる「福岡 あまおういちごのプリン」（432円／本体価格400円）は、販売中～2026年2月28日（土）まで。北海道産生クリームゼリーがいちごの甘みを引き立てます。

さらに、“濃い抹茶”を味わえる「濃抹茶のプリン（京都宇治抹茶“天緑”使用）」（432円／本体価格400円）も同期間販売。宇治の一番茶を使用し、深いコクと香りが楽しめる逸品です。

和と洋の融合を感じる、モロゾフの季節スイーツを楽しんで♪

香ばしいほうじ茶やキャラメル、甘酸っぱいいちごなど、バリエーション豊かな味わいがそろうモロゾフの期間限定プリンシリーズ。気分やシーンに合わせて“選べる楽しさ”も魅力です。

全国の洋生菓子販売店舗（一部取扱いのない店舗あり）で購入可能。和の香りと洋のなめらかさをひとくちに感じる幸せを、あなたのティータイムに添えてみては♪

心ほどけるプリンで、季節の移ろいを味わって♡

モロゾフが贈る季節限定のプリンシリーズは、素材へのこだわりと繊細な味わいが詰まった特別な一品。

ほうじ茶、紅茶、いちご、抹茶──それぞれが奏でる豊かな香りに癒やされながら、心温まるひとときを過ごしてみませんか？寒い季節のご褒美スイーツとして、大切な人への手土産にもおすすめです。