フラーム所属の「かわいいと思う女性俳優」ランキング！ 2位「吉岡里帆」を大差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は10月23〜24日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「フラーム所属の女性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「フラーム所属のかわいいと思う女性俳優」ランキングを紹介します。
【8位までのランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、吉岡里帆さんです。
現在32歳の吉岡さんは、透明感あふれるルックスと柔らかい雰囲気が魅力。日清食品「どん兵衛」のCMではどんぎつねにふんした姿がかわいいと、幅広い世代から注目を集めました。2025年は11月スタートのドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）にも出演。バラエティー番組でも活躍しており、等身大の姿で多くのファンを魅了しています。
アンケート回答者からは、「ぱっと目を引くような美しさがある」（20代女性／愛知県）、「スタイルも良く、身振り素振りも可愛らしい印象です」（50代女性／三重県）、「ドラマや映画のメイキングムービーなどでの他の俳優の方々との絡みの中での反応や笑顔が可愛いと感じたからです」（20代男性／兵庫県）、「表情が自然で、笑顔がとても親しみやすい印象です」（50代男性／神奈川県）などの声が集まりました。
1位に輝いたのは、有村架純さんでした。
現在32歳の有村さんは、柔らかな雰囲気と確かな演技力で幅広い層から高い支持を得ています。これまで数々の作品で主演を務め、2023年放送の『どうする家康』ではNHK大河ドラマに初出演。2025年は『花まんま』『雪風 YUKIKAZE』といった映画に出演しているほか、多くのバラエティー番組やテレビCMでも活躍しています。
回答者からは、「有村さんのほんわかした雰囲気と優しそうな笑顔がとっても素敵だと思います」（40代女性／北海道）、「目がクリクリで可愛いから」（30代女性／広島県）、「透明感のある笑顔と愛らしい雰囲気が魅力で、画面に映るだけで可愛らしさを感じるので」（50代女性／愛知県）、「ふんわりとした雰囲気と、芯のある瞳が魅力で、日常にそっと寄り添うような“かわいさ”があるから」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
【8位までのランキング結果を見る】
2位：吉岡里帆／74票
2位にランクインしたのは、吉岡里帆さんです。
現在32歳の吉岡さんは、透明感あふれるルックスと柔らかい雰囲気が魅力。日清食品「どん兵衛」のCMではどんぎつねにふんした姿がかわいいと、幅広い世代から注目を集めました。2025年は11月スタートのドラマ『ひらやすみ』（NHK総合）にも出演。バラエティー番組でも活躍しており、等身大の姿で多くのファンを魅了しています。
1位：有村架純／125票
1位に輝いたのは、有村架純さんでした。
現在32歳の有村さんは、柔らかな雰囲気と確かな演技力で幅広い層から高い支持を得ています。これまで数々の作品で主演を務め、2023年放送の『どうする家康』ではNHK大河ドラマに初出演。2025年は『花まんま』『雪風 YUKIKAZE』といった映画に出演しているほか、多くのバラエティー番組やテレビCMでも活躍しています。
回答者からは、「有村さんのほんわかした雰囲気と優しそうな笑顔がとっても素敵だと思います」（40代女性／北海道）、「目がクリクリで可愛いから」（30代女性／広島県）、「透明感のある笑顔と愛らしい雰囲気が魅力で、画面に映るだけで可愛らしさを感じるので」（50代女性／愛知県）、「ふんわりとした雰囲気と、芯のある瞳が魅力で、日常にそっと寄り添うような“かわいさ”があるから」（50代男性／広島県）といった声が寄せられました。※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)