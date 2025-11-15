ナンバープレートでかっこいいと思う「群馬県の地名」ランキング！ 2位「前橋」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
車を走らせるとき、ふと前の車のナンバープレートに目がいくこと、ありますよね。数字や文字の並びもさることながら、「地名」の印象でその車の雰囲気がぐっと変わることも。中には「この地名、なんだかかっこいい！」と思わず感じてしまうものもあるでしょう。そんな“ナンバー地名のかっこよさ”について、多くの人がどう思っているのかを調べてみました。
All About ニュース編集部では、2025年11月5〜6日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、ナンバープレートでかっこいいと思う地名に関するアンケートを実施しました。その中から、ナンバープレートでかっこいいと思う「群馬県の地名」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「知的で上品な印象だが、漢字表記はカッコいいです」（30代女性／愛知県）、「読みやすくシンプルで、ナンバープレートでも落ち着いた印象があるから」（30代女性／東京都）、「群馬は田舎のイメージがあるが、前橋という地名に都会感がある気がするので」（40代女性／北海道）といった声が集まりました。
回答者からは「交通・商業の中心地としての知名度が高く、都会的でスマートな印象があり、車に付けると格好良く見えるから」（40代女性／埼玉県）、「群馬県最大の都市で、都会的で洗練された印象をうけるので」（50代男性／広島県）、「新幹線駅もあり、商業の中心というイメージが強いため、都会的でかっこいいと感じます」（30代男性／神奈川県）といった声が集まりました。
2位：前橋／75票群馬県の県庁所在地である「前橋」は、県の行政と文化の中心地です。地名自体は穏やかな響きですが、県の中心としての位置付けや歴史的な重みがナンバープレートに冠されることで、「かっこいい」という印象に繋がったと考えられます。高崎と並ぶ群馬県の主要都市としてのブランド力が評価されました。
1位：高崎／111票群馬県西部に位置する「高崎」は、関越自動車道と上越・北陸新幹線が交差する交通の要衝であり、商業が活発な都市です。「高」という漢字が持つ高いイメージと、「崎」という場所を示す漢字が組み合わさり、シャープで力強い響きを持つことから「かっこいい」という支持を多く集めました。特に交通の要所としての存在感が、地名のブランド力を高めています。
(文:綾乃岬)