¶å½£¡¦²Æì¤Î30Âå¥Ù¥Æ¥é¥ó2ÎÏ»Î¤¬¤È¤â¤Ë¶ì¼ê¤Ë½éÇòÀ±¡ÚÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê¡Û
¡¡¢¡ÂçÁêËÐ¶å½£¾ì½ê7ÆüÌÜ¡¦ÀµÂå¡Ê´ó¤êÀÚ¤ê¡Ë°ì»³ËÜ¡¢Èþ¥Î³¤¡ÊÁ÷¤ê½Ð¤·¡Ë°¤±ê¡Ê15Æü¡¢Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡¡¶å½£¡¦²Æì¤Î30Âå¥Ù¥Æ¥é¥óËëÆâÎÏ»Î2¿Í¤¬¡¢¶ì¼ê¤ÎÁê¼ê¤Ë½éÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀµÂå¡Ê34¡Ë¡á·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡¢»þÄÅÉ÷Éô²°¡á¤Ï°ì»³ËÜ¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½é¾¡Íø¡£º£¾ì½ê½é¤ÎÏ¢¾¡¤Ç3¾¡ÌÜ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÀµÂå¤Ï°ì»³ËÜÀï¤Î½é¾¡Íø¤Ë¡Ö¥¿¥¤¥×Åª¤Ë¶ì¼ê¡ÊÀµÂå¤Ï±¦»Í¤Ä¡£°ì»³ËÜ¤ÏÆÍ¤²¡¤·¡Ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÁÈ¤ß»ß¤á¤Æ¹¶¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡Èþ¥Î³¤¡Ê32¡Ë¡á²Æì¸©¤¦¤ë¤Þ»Ô½Ð¿È¡¢ÌÚÀ¥Éô²°¡á¤Ï2022Ç¯¤Î¶å½£¤Ç»òÇÕ¤òÊú¤¤¤¿°¤±ê¤ËËëÆâ3ÅÙÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç½éÇòÀ±¤òµó¤²¡¢ºÆ¤ÓÇòÀ±Àè¹Ô¤Î4¾¡ÌÜ¡£¡Ö¹â¹»»þÂå¡ÊÈþ¥Î³¤¤ÏÄ»¼è¾ëËÌ¡¢°¤±ê¤ÏÀéÍÕ¡¦Î®»³Æî¡Ë¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¶¯¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¡×¤È°¤±ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤Ç¡ÊÁê¼ê¤ÎÄ¥¤ê¤ËÆ°¤¸¤º¡Ëº¸Á°¤Þ¤ï¤·¤ò¼è¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òµó¤²¤¿¡£