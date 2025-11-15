Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æÄ¾·â¤ÇÆóÎÝÂÇ¤È»×¤¤¤¤ä¡ÄÂÇÀÊ¤ËÌá¤ê»î¹çºÆ³«¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌîÂ¼Í¦¤¬»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û
¡¡¢¡¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡ÆüËÜ¡½´Ú¹ñ¡Ê15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¹ñºÝ»î¹ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÌîÂ¼Í¦¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤¬5²ó¤Ë»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÅ·°æ¤ËÅö¤Æ¤ë¹ë²÷¤Ê°ìÂÇ¤ò¸«¤»¤¿¡£°ìÅÙ¤Ïµå¾ì¤ÎÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤ÇÆóÎÝÂÇ¤ÈÈ½Äê¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ìÆóÎÝ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¿³È½ÃÄ¤Î¶¨µÄ¤ÎËö¡¢ºÆÅÙÂÇÀÊ¤ËÌá¤Ã¤Æ»î¹ç¤ÏºÆ³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤¿¤¬¡¢¹ñºÝ»î¹ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îàº®Íðá¤Ë»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¤âÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£