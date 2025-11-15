耳がきこえない、きこえにくい選手のための国際スポーツ大会「デフリンピック」が開幕し、15日、東京都渋谷区の東京体育館で開会式が行われました。

今回のデフリンピックは日本で初開催、さらに、1924年にフランス・パリで第一回大会が開催されてから100周年となる記念すべき大会です。

出場選手数は、81の国と地域などから過去最多となる約3000人がエントリーし、日本からは268人の選手が出場予定となっています。

開会式では阿波踊りの音楽とともに選手たちが入場しました。アーティスティックプログラムでは総勢160人のパフォーマーが「100年の1日」をテーマにダンスを繰り広げました。

開催都市である東京都の小池知事は、選手の活躍に期待を寄せるとともに、デフリンピックをきっかけに「コミュニケーションの壁を打ち破り手話言語やデジタル技術を活用して誰とでもスムーズにコミュニケーションできる社会を実現していく」と述べました。

「デフ」とは英語で「きこえない」という意味で、デフリンピックの出場条件は、補聴器などをはずした時に人と会話している時の話し声が聞こえないレベルとされる55デシベルの音が聞こえない人となっています。

デフリンピックは今月26日までの期間、都内の会場を中心に一部の競技は福島と静岡でも開催され、事前の申し込みなく無料で観戦できます。