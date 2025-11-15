国際ろう者スポーツ委員会（ＩＣＳＤ）が主催するデフリンピックは１９２４年にパリで第１回が開催され、６０年に始まったパラリンピックよりも歴史が長い。

夏季・冬季大会が原則４年に１度行われ、１００年を超えた今回の東京大会は節目の大会となる。

「デフ（ｄｅａｆ）」は英語で「耳が聞こえない」を意味する。デフリンピックと身体障害者らが参加するパラリンピックはともに障害を持つアスリートの祭典だが、それぞれ独自の形で大会を開催している。第２次世界大戦で負傷した兵士のリハビリが目的で生まれた大会を源流とするパラリンピックでは、義足や車いすといった補装具が利用できる。一方、デフリンピックは補聴器などを外した状態で、通常の会話の音量とされる５５デシベルが聞き取れないなどが参加資格になっていて、競技時には補聴器などをつけることは禁止されている。デフのルールは基本的には五輪競技などと同じだが、陸上では音の代わりにランプを光らせてスタートなどの合図を送る。サッカーでは主審が旗を使って選手に反則などを伝える。

東京大会は１５日から２６日までの間、東京、福島、静岡の１都２県で２１競技２０９種目が実施される。多くの会場が東京都心に集中するが、自転車は静岡、サッカーは福島で行われる。「味の素ナショナルトレーニングセンター（ＮＴＣ）イースト」（東京都北区）で行われ一般観戦ができない射撃をのぞいて、事前申し込みなしで全競技が無料観戦できる。