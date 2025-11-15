TRFのDJ KOO（64）とハロー！プロジェクトに所属する9人組グループ、BEYOOOOONDS西田汐里（22）、江口紗耶（22）、岡村美波（21）が15日、大阪・ヨドバシカメラ梅田のクリスマススペシャル企画に登場した。KOOがDJ45周年を記念したBEYOOOOONDSとのコラボ楽曲「最KOO DE DANCE」が流れる中、登場した。

クリスマスツリーの点灯式に初めて参加したというKOOは「普段は自分がキラキラ、ピカピカなんで、さらにインパクトがあるキラキラだった。テンションが上がった」とノリノリで話した。

西田は「人生初の点灯式にKOOさんと一緒の初めてのことを経験できてうれしかった」と喜んだ。

江口は10月1日にリリースされた「最KOO DE DANCE」について「初めて聴いたとき、サウンドも歌詞もノリノリすぎて、元気づけられた。早く歌いたかった」と振り返った。岡田は「物心がつく前からTRFさんの楽曲を聴いてきて、KOOさんの声になじみがあった。KOOさんの声だけで、身体が乗ってくる。すてきな楽曲をいただいた」と感謝した。

クリスマスは毎年、家族と過ごし、七面鳥を焼くのが恒例となっているKOOはファンに「身近な大好きな人と最高と言えるような最高のクリスマスを過ごしてください」とメッセージを送った。