＜第17回TAMA映画賞授賞式＞◇15日◇パルテノン多摩 大ホール

6月6日の初日から10日までの158日間で、実写邦画歴代2位の興行収入170億円を突破した「国宝」（李相日監督）が最優秀作品賞を受賞した。

また任侠（にんきょう）の一門に生まれるも上方歌舞伎の名門の当主に引き取られ、芸に人生をささげた立花喜久雄を演じた主演の吉沢亮（31）は史上初の2年連続最優秀男優賞、喜久雄の少年期を演じた黒川想矢（15）は最優秀新進男優賞と、「国宝」が3冠に輝いた。

李監督は、今後について聞かれ「もう、今、スッカラカン。女形の一代記を撮りたいと思って10年…注ぎ続けたものが形になり、思わぬほど評価された。全てのものが出てしまった。水を得るために休養したい。いっぱい、いっぱいになったものを、ドンとお届けしたい」と語った。

また「400年続いた芸能の魅力を映画でどう伝えるか…映画人の知恵を絞って絞って歌舞伎に挑んだ。運良く吉沢君、黒川君も表彰された。歌舞伎役者の姿、形のリアリティー…彼らの献身がなかったら実現しなかった」と吉沢と黒川にも感謝。

その一方で「美しい映画として届くことを願っていた。数字が騒がれたりしますけど、たくさんの心に届いたこと、皆が喜んでいます」と興収記録が騒がれている中、広く作品が届いていることの方を喜んだ。