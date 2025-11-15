１４日にガーナ戦に勝利した日本代表は１５日、千葉県内でボリビア戦（１８日・国立）に向けた練習をスタートした。ガーナ戦は出場なしに終わったＭＦ遠藤航（３２）は、ボランチでＭＦ佐野海舟（２４）が台頭し、不動のスタメンを脅かされる危機をどう捉えているのか。練習後の取材で、思いを明かした。

自身が負傷で不在だった間に歴史的勝利を挙げたブラジル戦、そしてガーナ戦で活躍した佐野のプレーを、遠藤は冷静に受け止めていた。１８年ロシアＷ杯後、長くボランチの主力を張ってきた長谷部誠（現日本代表コーチ）が代表を去り、森保ジャパンの発足後は遠藤がその重責を担ってきた。

「ロシアＷ杯後に長谷部さんがいなくなって、誰が次はボランチをやるんだ、ボランチがいない、と言われた中で、自分がそこから引っ張ってきた。今はボランチの層が厚くなって、若い世代が出てきているところは、自分がやってきたことがこの代表に貢献してるのかな、という考え方もできる。ただスタメンを譲るとかじゃなく、まだまだ負けん気は出していかなきゃいけない。両方の考え方を持っています」

かつての日本人ボランチは、運動量はあれども守備のデュエルなどでは外国籍選手に劣る、というイメージだった。その印象を遠藤が変え、それに次世代の佐野らが続いている。

「日本人のボランチのイメージとして、今は奪える選手が多くなっている。ブンデスだったり、５大リーグで当たり前に何人もやってる選手たちがいることは、今まではなかった。どういうスタイルでボランチが勝ち残っていけるのか、自分も含めて、周りの選手たちも考えながら今のスタイルになった。それが今、日本代表の選手になっている」

積み重ねてきた自信と経験は、簡単に揺らぐものではない。３２歳となり、メンタル面でのぶれも少ない。「リバプールでの経験もそうだし、年齢とともに落ち着いてるって言い方はおかしいかもしれないですけど、１つの考え方として、自分を途中から使うメリットもあるとは思ってます」とも語る。それでも「最終的に選ぶのは監督。全試合スタメンで出る準備をすることに、デメリットはない。スタメンじゃないかな、みたいなことを考えるよりも、全部スタメンでいくくらいの準備を全員がしておくことが大事」とうなずいた。

自身はリバプールで今季出場機会が減っており、１１月の３試合では出場０分。それでも「自分はもう今の状態でもＷ杯で高いパフォーマンスを発揮できる自信がある。大事なのは、結局Ｗ杯で結果を残すか残さないか。過程はあまり気にしていない。いかにＷ杯にかけられるか」。長く代表を支えてきた男の、強いプライドがにじんだ。