¡Ú»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û°æÃ¼´ÆÆÄ¤ÎàÈëÂ¢¤Ã»ÒáÌöÆ°¡¡¥í¥Ã¥Æ¡¦À¾Àî»Ë¾Ì¤Ï½éµå¤«¤é¾¡Éé¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¹¶¤á¤Æ¡×
¡¡ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¡¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï£±£µÆü¡¢¶¯²½»î¹ç¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡×´Ú¹ñÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÎ×¤ó¤À¡£¹ñÆâÁÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍè½Õ£×£Â£Ã¤Ë¸þ¤±¤¿ºÇ½ª¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Î¾ì¡£ÄÉ²Ã¾·½¸¤µ¤ì¤¿À¾Àî»Ë¾Ì³°Ìî¼ê¡Ê£²£²¡á¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤¬»ý¤ÁÌ£¤ÎÀÑ¶ËÀ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡Ö£·ÈÖ¡¦º¸Íã¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££³²ó¤ÎÂè£±ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢½éµå£±£µ£²¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÂª¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à½é¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Â³¤¯£´²ó¤ÎÂè£²ÂÇÀÊ¤ÏÆÀÅÀµ¡¤Ë¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¡££±ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤ª¤âÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é±¦ÍãÀþ¤Ø£²ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£¤³¤Á¤é¤â½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¤¦¤Þ¤¯Âª¤¨¤¿µ»¤¢¤ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¡£¥ë¡¼¥¡¼¤Ê¤¬¤éµ¬ÄêÂÇÀÊ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¡¢¥ê¡¼¥°£¶°Ì¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£±ÎÒ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·À±¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ³ØÂç»þÂå¤Ë°æÃ¼´ÆÆÄ¤Ë¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿ÈëÂ¢¤Ã»Ò¡£Æü´ÚÀïÁ°¤Ë¡Ö¤Þ¤º¤ÏÁ´ÎÏ¥×¥ì¡¼¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¹¶¤á¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²£²ºÐ¤¬Í¸À¼Â¹Ô¤Î¥Ï¥Ã¥¹¥ë¤ò¸«¤»¤¿¡£