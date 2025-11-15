◇りそなＢ２リーグ第８節 愛媛９９―７６愛媛（１５日・静岡市中央体育館）

西地区最下位のＢ２ベルテックス静岡が愛媛との第１戦を７６―９９で落とし、今季初の連勝はならなかった。前半は５点リードで折り返したものの、後半だけで６２失点と守備陣が完全に崩され、逆転負け。９９失点は今季ワーストで１１敗目（３勝）を喫した。

前半から一転、後半は苦しい試合だった。愛媛の攻撃を止めきれず、ズルズルと離された。相手の得点源・シャキール・ハインズ（３２）に３点シュート６発を含む２８点をマークされるなど外国籍３選手と帰化枠のマイケル・パーカー（４３）の計４人で７５点を奪われた。森高大ヘッドコーチ（３６）は「愛媛は３ピリが強いチームというのは分かっていたけど、相手がギアを上げてくる中で、うちのディフェンスがついて行けなかった」と、唇をかんだ。

現在、チームはケガ人が続出。ＰＧ橋本竜馬（３７）とＰＦクリス・エブ・ンドウ（３１）が、インジュアリーリスト入り。ＳＧ橋本尚明（３３）もコンディション不良でベンチを外れるなど戦力ダウンは否めないが、森ヘッドは、「人がいないのは言い訳にはならない。もっとチームで決められたディフェンスを遂行しないと行けなかった」と、話した。

敗戦の中でも、収穫は今季Ｂ１川崎から加入したＰＧ柏倉哲平（３０）の活躍だった。開幕前に負傷し、前節の敵地・熊本戦から復帰した背番号１４がホーム戦に初登場。同戦の第２戦に続き先発出場して、１４分３１秒のプレータイムで３点シュート３発を決めて９得点。「空いたら、思い切り打とうとは思っていた。勝てる試合で勝ちきれなかったのが悔しい」と、振り返る。負傷者続きのチームにあって新司令塔の復帰は、一筋の光明だ。