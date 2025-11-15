◆ソフトボール ニトリＪＤリーグ・ダイヤモンドシリーズ第１日（１５日、東京・ジャイアンツタウンスタジアム）

日本一を決めるダイヤモンドシリーズが開幕し、西地区１位のトヨタが同２位の豊田自動織機を３―０で下し、１６日の決勝に進んだ。先発右腕のメーガン・ファライモが７回無失点で完封すると０―０の５回に１死一、二塁から１番・島仲湊愛（そあ）外野手が右中間へ決勝の３ランを放った。最も活躍した選手に贈られるＭＷＰ賞の島仲は「全日本総合での借りを絶対に返すという強い気持ちで臨んだ。（３ランは）つないでくれた２人と応援があって打てたので、勝ち切れて本当に良かった」と声を弾ませた。

ひと振りで勝負を決めた。０―０で進んだ５回。下位打線で中前打、死球と好機をつくると、１死一、二塁から島仲が打席に向かった。豊田自動織機の左腕・山下千世には、ここまで２打席凡退。この打席も外角２球で追い込まれたが、３球目の力のある高めの直球をたたいた。打球はぐんぐん伸びて右中間フェンスを越え「１、２打席は外の球で打ち取られて、外は厳しいなと思っていた。それなので、中を張って思い切り行こうと思って。あそこまで伸びると思わなかった。数少ないチャンスで決めきることができて良かったです」。三塁ベースを回ると右拳を振り下ろし喜びを爆発させた。 小学３年〜６年のときは野球少女だった島仲。当時の将来の夢は「プロ野球選手」だったという。準決勝、決勝の会場はプロ野球・巨人がキャンプなどで使用するジャイアンツタウンスタジアム。「控室もプロ野球選手が（の絵柄が壁に）あって、気持ちが高ぶりました。歓声も近くで聞こえて、楽しくできました」とうれしそうに話した。

レジェンドに挑む。チームとして３連覇が懸かる１６日の決勝では、島仲にとって福大付若葉高（前九女高）で２３歳上の大先輩・上野由岐子を擁する東地区２位のビックカメラ高崎と対戦。「全員が決勝の舞台に立てるわけではない。偉大すぎる若葉の先輩・上野さんと戦えることを、そこは楽しんで。私の持ち味の思い切りを生かして楽しんでプレーしたいと思います」と闘魂を込めた。