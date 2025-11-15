EXILEが15日、みずほペイペイドームで約3年ぶりとなるドームツアー「EXILE LIVE TOUR 2025“THE REASON”」初日公演を開催した。

グループ8度目のドームツアーで、この日は人気曲「Choo Choo TRAIN」「Rising Sun」や、「Reason −Planet Earth Ver．−」「Smile」など全29曲をパフォーマンス。EXILEとEXILE TRIBEの計20人で3万人を熱狂させた。

MCでAKIRA（44）は「ドームに来て、あらためてすごいところに立たせてもらっているな」としみじみと語ると、「あらためてすごいな…と思って、昨日ホテルに帰ってAIで調べたら、20年近くドームでライブをやっているアーティストはほんの10グループぐらいしかいないんですね」と会場を驚かせた。

続けて「その中に入っているのってすごくない？ それで、AIにその後『EXILEってすごくない？』って聞いたら『すごいですね』って言ってくれた」と笑いを誘い、「来年（グループ）25周年。いろんなことがあって、紆余（うよ）曲折ありながら、完全も不完全も味わって、今こうして笑顔を共有できている。感動的ですね。これからもEXILE TRIBE一丸となって頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いいたします」と叫び、大きな拍手を浴びた。