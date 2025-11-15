放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系）に出演中の本田望結。

「じつは原作の小説を持っていて、しかも私の人生お気に入り小説TOP5のひとつなんです！ だからドラマのお話が来たときは『運命だ！』と思っちゃいました」

理想のタイプを聞いた。

「家族に対してどんな態度をとっているかを見ちゃいますね。やっぱり家族を大切にしている人がいいな。

本田家はほとんどきょうだいゲンカがなかったんです。根底にはお互いに相手のことを尊重する気持ちがあるんだと思います。お仕事とかでずっと一緒にいられるわけではなかったので『ケンカしている場合じゃない！』という気持ちもあった気がします。最近では、数日間実家に帰省した際に、妹と一緒になったんです。基本的にはずっと楽しかったのですが、後半になるとお互いに少し気になることも。私はきっちりしたいタイプなので、ちょっと小言を言っちゃうんです。すると、少しギスギスしちゃうじゃないですか。そんなときは『もしかしてこのままケンカしちゃう？』と茶化して、ケンカを回避しています」

ほんだみゆ

21歳 2004年6月1日生まれ 京都府出身 T164 オスカープロモーション所属。3歳から芸能活動を始め、2011年にドラマ『家政婦のミタ』に出演し話題となった。その後も話題作に出演し、今年公開された映画『きさらぎ駅 Re:』では主演を務めた。現在放送中のドラマ『すべての恋が終わるとしても』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では、大崎莉津を熱演中。そのほか最新情報は、公式X（@miyu_honda1）、公式Instagram（＠miyu_honda_official）にて

写真・岡本武志

スタイリスト・石川奈央

ヘアメイク・横山雷志郎

衣装協力・MISCH MASCH、SLEEPY SLEEPY、DOUBLE STANDARD CLOTHING、idem、MERLOT、Libra Cue、卑弥呼