EXILE THE SECONDが“LDH PERFECT YEAR”となる2026年にアリーナツアー＜EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 “PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~”＞を開催することを発表した。

発表が行われたのは、本日15日にみずほPayPayドーム福岡で行われた＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞のアンコールにて。約2年ぶりとなるツアーは2026年6月20日(土)の静岡公演を皮切りに幕を開ける。

公演前に行われた囲み取材でEXILE THE SECONDのツアー開催への想いを聞かれたAKIRAは「EXILE TRIBEを引っ張ってきたというとちょっとおこがましいですけれども、柱となってやってきた5人ですので、5人ならではのエンターテインメントをお届け出来るというのは非常に嬉しいなと思います。」と喜びを語り、「最高なPERFECT YEARならではの、これまでの全てを詰め込んだ究極のライブをお届けしたいなと思いますので是非来てもらえたら嬉しいです。」とコメントした。

チケット先行抽選は11月22日(土)15:00よりEXILE OFFICIAL FAN CLUBにてスタートする。

◆ ◆ ◆

■EXILE AKIRA コメント

何より、“LDH PERFECT YEAR”ですので、我々の中でのPERFECT LIVEと言いますか、今のEXILE THE SECONDの最高の形で、EXILEのメッセージ性とはまた違ったパーティー感、お越しいただいた人たちが弾けて帰ってもらえるようなライブをお届けできるんじゃない無いかなと思います。

最高なPERFECT YEARならではの、これまでの全てを詰め込んだ究極のライブをお届けしたいなと思いますので是非来てもらえたら嬉しいです。

◆ ◆ ◆

■＜EXILE THE SECOND LIVE TOUR 2026 “PERFECT YEAR BEST ~Born To Be Wild~”＞

静岡・エコパアリーナ

2026年6月20日(土) 開場16:00/開演17:00 千葉・ららアリーナ 東京ベイ

2026年８月29日(土) 開場15:00/開演16:00

2026年8月30日(日) 開場14:00/開演15:00 大阪・大阪城ホール

2026年9月26日(土) 開場15:00/開演16:00

2026年9月27日(日) 開場14:00/開演15:00 【詳細はこちら】

https://exile.exfamily.jp/s/ldh01/news/detail/11087

■ドームツアー＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞

福岡・みずほPayPayドーム福岡

2025年11月15日(土)開場15:00/開演17:00 大阪・京セラドーム

2025年11月29日(土)開場14:00/開演16:00

2025年11月30日(日)開場14:00/開演16:00 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ

2025年12月27日(土)開場14:00/開演16:00

2025年12月28日(日)開場14:00/開演16:00 【詳細はこちら】

https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/35109/