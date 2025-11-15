koboreが、周年を記念したデジタルベストアルバム『kobore -10 YEARS BEST-』を11月26日(水)にリリースすることが決定した。

収録楽曲を決めるファン投票企画を行なっていた本作には、投票人気上位15曲と最新曲「夜に焦がれて」を含む全16曲収録。 夜に聴きたくなる“夜”シリーズ楽曲や、ライブハウスで盛り上がるアッパーチューン、 背中を押してくれる応援ソングなど、koboreの多彩な魅力が詰まった1枚となっている。また、歴代アーティスト写真でデザインされたアルバムジャケットにも注目だ。

▲『kobore -10 YEARS BEST-』ジャケット

さらに、2026年1月に放送スタートするTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のオープニングテーマ曲に書き下ろしの新曲「Magic」が起用されることに決定した。こちらのリリース詳細は後日発表とのこと。

koboreは2026年3月に東名阪での対バン企画＜kobore pre.「FULLTEN」＞を開催する。チケットは現在オフィシャル先行受付中だ。

■Digital Best Album『kobore -10 YEARS BEST-』

2025年11月26日（水）配信スタート

Pre-add/Pre-save：https://kobore.lnk.to/10YEARSBEST 収録曲

01​.夜に焦がれて

02​.幸せ

03​.テレキャスター

04​.ヨルノカタスミ

05​.夜に捕まえて

06​.爆音の鳴る場所で

07​.夜空になりたくて

08​.エール!

09​.ダイヤモンド

10​.STRAIGHT SONG

11​.この夜を抱きしめて

12​.当たり前の日々に

13​.君にとって

14​.スーパーソニック

15​.キュートアグレッション

16​.イヤホンの奥から

■TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』

2026年1月放送決定 公式サイト： https://iseshachi.com

公式X：https://x.com/iseshachi_anime ©2026 八月八・大橋キッカ／KADOKAWA／「異世界の沙汰は社畜次第」製作委員会

■＜kobore pre.『FULLTEN』＞ 2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced…

2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT

open 16:30 / start 17:30

Guest：to be announced…

2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM

open 18:00 / start 19:00

Guest：to be announced… ticket \4,500(税込) ■オフィシャル先行

受付期間：11月15日(土)10:00〜11月30日(日)23:59

URL：https://eplus.jp/kobore2026/ ＜kobore10周年特設サイト＞

https://columbia.jp/kobore/

◾️デジタルシングル「夜に焦がれて」

2025年10月29日（水）リリース

https://kobore.lnk.to/yorunikogarete