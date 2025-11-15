kobore、ベスト盤収録曲を発表＋新曲「Magic」がTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』OPテーマに
koboreが、周年を記念したデジタルベストアルバム『kobore -10 YEARS BEST-』を11月26日(水)にリリースすることが決定した。
収録楽曲を決めるファン投票企画を行なっていた本作には、投票人気上位15曲と最新曲「夜に焦がれて」を含む全16曲収録。 夜に聴きたくなる“夜”シリーズ楽曲や、ライブハウスで盛り上がるアッパーチューン、 背中を押してくれる応援ソングなど、koboreの多彩な魅力が詰まった1枚となっている。また、歴代アーティスト写真でデザインされたアルバムジャケットにも注目だ。
さらに、2026年1月に放送スタートするTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のオープニングテーマ曲に書き下ろしの新曲「Magic」が起用されることに決定した。こちらのリリース詳細は後日発表とのこと。
koboreは2026年3月に東名阪での対バン企画＜kobore pre.「FULLTEN」＞を開催する。チケットは現在オフィシャル先行受付中だ。
■Digital Best Album『kobore -10 YEARS BEST-』
2025年11月26日（水）配信スタート
Pre-add/Pre-save：https://kobore.lnk.to/10YEARSBEST
収録曲
01.夜に焦がれて
02.幸せ
03.テレキャスター
04.ヨルノカタスミ
05.夜に捕まえて
06.爆音の鳴る場所で
07.夜空になりたくて
08.エール!
09.ダイヤモンド
10.STRAIGHT SONG
11.この夜を抱きしめて
12.当たり前の日々に
13.君にとって
14.スーパーソニック
15.キュートアグレッション
16.イヤホンの奥から
■TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』
2026年1月放送決定
公式サイト： https://iseshachi.com
公式X：https://x.com/iseshachi_anime
■＜kobore pre.『FULLTEN』＞
2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL
open 18:00 / start 19:00
Guest：to be announced…
2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT
open 16:30 / start 17:30
Guest：to be announced…
2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM
open 18:00 / start 19:00
Guest：to be announced…
ticket \4,500(税込)
■オフィシャル先行
受付期間：11月15日(土)10:00〜11月30日(日)23:59
URL：https://eplus.jp/kobore2026/
＜kobore10周年特設サイト＞
https://columbia.jp/kobore/
◾️デジタルシングル「夜に焦がれて」
2025年10月29日（水）リリース
https://kobore.lnk.to/yorunikogarete
