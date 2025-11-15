ベリーグッドマンが、来年2月11日にアルバム『SING SING SING X』をリリースすることを発表した。

今作は“あの頃の自分たちをもう一度”をテーマに制作。結成当初のアルバムから7作にわたって続いた「SING SING SING」シリーズを復活させ、メジャーデビュー10周年を記念した作品としてのタイトルが付けられた。

収録曲には今夏の高校野球を彩った「黎明」、本日MVが公開となったB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム、神戸ストークスの応援ソング「コウノトリ」に加え、新曲8曲を含む全10曲を収録予定。また、グッズ付きのクラウン徳間ショップ限定盤も発売される。

さらに、本日よりGLION ARENA KOBEでの1万人規模のワンマンライブ＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞のチケット一般発売もスタートした。1月11日に開催されるTOYOTA ARENA TOKYO公演とあわせ、ぜひ全国から“全員集合！！”してほしい。

■ニューアルバム『SING SING SING X』

2026年2月11日（祝・水）リリース

https://berrygoodman.com/contents/1003681 ・クラウン徳間ショップ限定盤（CD+グッズ）

CRZP-60

￥5,000(税抜価格：￥4,545)

※グッズ後日発表

・通常盤(CD)

CRCP-40715

￥3,000(税抜価格：￥2,727) 収録曲（クラウン徳間ショップ限定盤／通常盤 共通）

・黎明（「2025tvk高校野球神奈川大会中継応援ソング」／「テレ玉 高校野球中継テーマソング2025」／「千葉テレビ「高校野球ダイジェスト2025」オープニングテーマ」／「群馬テレビ『2025夏の高校野球群馬大会』中継テーマソング」）

・コウノトリ（神戸ストークス応援ソング）

他、全10曲収録予定 ■法人別特典

・Amazon：メガジャケ

・タワーレコード（タワーレコード各店及びタワーレコードオンライン）：A4クリアファイル

・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ

・楽天ブックス：アクリルキーホルダー

・その他法人・全国拠点店：ステッカー ※対象店舗は後日発表 ■リリースイベント情報

・11月30日（日）14:00 埼玉・ステラタウン大宮

・12月20日（土）都内某所

・12月21日（日）13:00/15:30 神奈川・ダイナシティウエスト

・1月30日（金）19:00 リミスタ インターネットサイン会

and more…