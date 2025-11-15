ベリーグッドマン、初心に立ち返るアルバム『SING SING SING X』リリース決定
ベリーグッドマンが、来年2月11日にアルバム『SING SING SING X』をリリースすることを発表した。
今作は“あの頃の自分たちをもう一度”をテーマに制作。結成当初のアルバムから7作にわたって続いた「SING SING SING」シリーズを復活させ、メジャーデビュー10周年を記念した作品としてのタイトルが付けられた。
収録曲には今夏の高校野球を彩った「黎明」、本日MVが公開となったB.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム、神戸ストークスの応援ソング「コウノトリ」に加え、新曲8曲を含む全10曲を収録予定。また、グッズ付きのクラウン徳間ショップ限定盤も発売される。
さらに、本日よりGLION ARENA KOBEでの1万人規模のワンマンライブ＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞のチケット一般発売もスタートした。1月11日に開催されるTOYOTA ARENA TOKYO公演とあわせ、ぜひ全国から“全員集合！！”してほしい。
■ニューアルバム『SING SING SING X』
2026年2月11日（祝・水）リリース
https://berrygoodman.com/contents/1003681
・クラウン徳間ショップ限定盤（CD+グッズ）
CRZP-60
￥5,000(税抜価格：￥4,545)
※グッズ後日発表
・通常盤(CD)
CRCP-40715
￥3,000(税抜価格：￥2,727)
収録曲（クラウン徳間ショップ限定盤／通常盤 共通）
・黎明（「2025tvk高校野球神奈川大会中継応援ソング」／「テレ玉 高校野球中継テーマソング2025」／「千葉テレビ「高校野球ダイジェスト2025」オープニングテーマ」／「群馬テレビ『2025夏の高校野球群馬大会』中継テーマソング」）
・コウノトリ（神戸ストークス応援ソング）
他、全10曲収録予定
■法人別特典
・Amazon：メガジャケ
・タワーレコード（タワーレコード各店及びタワーレコードオンライン）：A4クリアファイル
・セブンネットショッピング：ランチトートバッグ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・その他法人・全国拠点店：ステッカー ※対象店舗は後日発表
■リリースイベント情報
・11月30日（日）14:00 埼玉・ステラタウン大宮
・12月20日（土）都内某所
・12月21日（日）13:00/15:30 神奈川・ダイナシティウエスト
・1月30日（金）19:00 リミスタ インターネットサイン会
and more…
■＜メジャーデビュー10周年記念 ベリーグッドマン ARENA LIVE 2026 〜全員集合！！〜＞
2026年1月11日（日）16:00開場／17:00開演／19:30終演予定
TOYOTA ARENA TOKYO （お台場）
チケット料金
指定席：一般 \8,800 ／ 高校生以下学割 \5,000
着席指定席：一般 \8,800 ／ 高校生以下学割 \5,000
詳細：https://berrygoodman.com/pages/arena2026
2026年2月11日（祝・水）16:00開場／17:00開演／19:30終演予定
GLION ARENA KOBE（神戸）
チケット料金
アリーナVIPシート/スタンドVIPシート/スタンドVIP着席シート：￥13,000(プレゼント付き)＊FCのみ受付
指定席：一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000
着席指定席：一般 ￥8,800 ／ 高校生以下学割 ￥5,000
詳細：https://berrygoodman.com/pages/arena2026_glionarena