　11月10日～14日に、通期業績を40％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。

コード 銘柄　　　　　市場　決算期　 修正前　 修正後　修正率　更新日
<4234> サンエー化研　東Ｓ　 26/ 3　　　230　　　900　 291.3　 11/14
<7043> アルー　　　　東Ｇ　 25/12　　　 86　　　258　 200.0　 11/12
<9246> プロＨＤ　　　東Ｇ　 25/12　　　 40　　　110　 175.0　 11/14
<6904> 原田工業　　　東Ｓ　 26/ 3　　　500　　 1300　 160.0　 11/12
<4255> ＴＨＥＣＯＯ　東Ｇ　 25/12　　　 75　　　180　 140.0　 11/13
<6346> キクカワ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　160　　　370　 131.3　 11/13
<6151> 日東工器　　　東Ｐ　 26/ 3　　　740　　 1700　 129.7　 11/12
<9612> ラックランド　東Ｐ　 25/12　　 1706　　 3706　 117.2　 11/14
<6480> トムソン　　　東Ｐ　 26/ 3　　 1500　　 3200　 113.3　 11/10
<9664> 御園座　　　　名Ｍ　 26/ 3　　　 52　　　110　 111.5　 11/12

<9816> ストライダズ　東Ｓ　 26/ 3　　　 90　　　190　 111.1　 11/10
<3454> Ｆブラザーズ　東Ｓ　 25/11　　 2180　　 4370　 100.5　 11/11
<6676> ＢＵＦ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 4500　　 8300　　84.4　 11/12
<1811> 銭高組　　　　東Ｓ　 26/ 3　　 3230　　 5730　　77.4　 11/13
<1491> 中外鉱　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　800　　 1400　　75.0　 11/13
<3032> ゴルフ・ドゥ　名Ｎ　 26/ 3　　　 40　　　 70　　75.0　 11/13
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　 26/ 3　　44000　　77000　　75.0　 11/11
<7389> あいちＦＧ　　東Ｐ　 26/ 3　　15000　　26000　　73.3　 11/10
<1963> 日揮ＨＤ　　　東Ｐ　 26/ 3　　22000　　38000　　72.7　 11/11
<6800> ヨコオ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　 2150　　 3650　　69.8　 11/11

<6753> シャープ　　　東Ｐ　 26/ 3　　27000　　45000　　66.7　 11/10
<7254> ユニバンス　　東Ｓ　 26/ 3　　 2000　　 3300　　65.0　 11/14
<3047> トラックワン　福Ｑ　 25/12　　　310　　　510　　64.5　 11/14
<4448> ｋｕｂｅｌｌ　東Ｇ　 25/12　　　248　　　404　　62.9　 11/14
<6834> 精工技研　　　東Ｓ　 26/ 3　　 3100　　 5000　　61.3　 11/13
<5983> イワブチ　　　東Ｓ　 26/ 3　　　836　　 1339　　60.2　 11/13
<5590> ネットスタズ　東Ｇ　 25/12　　　251　　　390　　55.4　 11/11
<3719> ＡＩストーム　東Ｓ　 25/12　　　170　　　260　　52.9　 11/14
<6029> アトラＧ　　　東Ｓ　 25/12　　　 85　　　130　　52.9　 11/14
<5019> 出光興産　　　東Ｐ　 26/ 3　　56000　　85000　　51.8　 11/11

<3904> カヤック　　　東Ｇ　 25/12　　　500　　　750　　50.0　 11/13
<4574> 大幸薬品　　　東Ｐ　 25/12　　　200　　　300　　50.0　 11/11
<6533> オーケストラ　東Ｐ　 25/12　　　900　　 1350　　50.0　 11/14
<6616> ＴＯＲＥＸ　　東Ｐ　 26/ 3　　　400　　　600　　50.0　 11/14
<5241> 日本オーエー　名Ｎ　 25/12　　　100　　　148　　48.0　 11/14
<2654> アスモ　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　380　　　554　　45.8　 11/13
<1801> 大成建　　　　東Ｐ　 26/ 3　 105000　 152000　　44.8　 11/11
<6229> オーケーエム　東Ｓ　 26/ 3　　　680　　　980　　44.1　 11/14
<3077> ホリイフード　東Ｓ　 25/11　　　112　　　161　　43.8　 11/14
<6699> ダイヤＨＤ　　東Ｐ　 26/ 3　　　800　　 1150　　43.8　 11/14

<2334> イオレ　　　　東Ｇ　 26/ 3　　　113　　　161　　42.5　 11/14
<6430> ダイコク電　　東Ｐ　 26/ 3　　 5300　　 7500　　41.5　 11/14
<7242> カヤバ　　　　東Ｐ　 26/ 3　　21000　　29500　　40.5　 11/12
<2894> 石井食　　　　東Ｓ　 26/ 3　　　200　　　280　　40.0　 11/13

※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、名証メイン、「名Ｎ」：名証ネクスト、「福Ｑ」：福岡Ｑボード


株探ニュース