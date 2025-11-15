今週の通期【業績上方修正】銘柄一覧 (11/10～11/14 発表分)
11月10日～14日に、通期業績を40％以上上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。
コード 銘柄 市場 決算期 修正前 修正後 修正率 更新日
<4234> サンエー化研 東Ｓ 26/ 3 230 900 291.3 11/14
<7043> アルー 東Ｇ 25/12 86 258 200.0 11/12
<9246> プロＨＤ 東Ｇ 25/12 40 110 175.0 11/14
<6904> 原田工業 東Ｓ 26/ 3 500 1300 160.0 11/12
<4255> ＴＨＥＣＯＯ 東Ｇ 25/12 75 180 140.0 11/13
<6346> キクカワ 東Ｓ 26/ 3 160 370 131.3 11/13
<6151> 日東工器 東Ｐ 26/ 3 740 1700 129.7 11/12
<9612> ラックランド 東Ｐ 25/12 1706 3706 117.2 11/14
<6480> トムソン 東Ｐ 26/ 3 1500 3200 113.3 11/10
<9664> 御園座 名Ｍ 26/ 3 52 110 111.5 11/12
<9816> ストライダズ 東Ｓ 26/ 3 90 190 111.1 11/10
<3454> Ｆブラザーズ 東Ｓ 25/11 2180 4370 100.5 11/11
<6676> ＢＵＦ 東Ｓ 26/ 3 4500 8300 84.4 11/12
<1811> 銭高組 東Ｓ 26/ 3 3230 5730 77.4 11/13
<1491> 中外鉱 東Ｓ 26/ 3 800 1400 75.0 11/13
<3032> ゴルフ・ドゥ 名Ｎ 26/ 3 40 70 75.0 11/13
<5706> 三井金属 東Ｐ 26/ 3 44000 77000 75.0 11/11
<7389> あいちＦＧ 東Ｐ 26/ 3 15000 26000 73.3 11/10
<1963> 日揮ＨＤ 東Ｐ 26/ 3 22000 38000 72.7 11/11
<6800> ヨコオ 東Ｐ 26/ 3 2150 3650 69.8 11/11
<6753> シャープ 東Ｐ 26/ 3 27000 45000 66.7 11/10
<7254> ユニバンス 東Ｓ 26/ 3 2000 3300 65.0 11/14
<3047> トラックワン 福Ｑ 25/12 310 510 64.5 11/14
<4448> ｋｕｂｅｌｌ 東Ｇ 25/12 248 404 62.9 11/14
<6834> 精工技研 東Ｓ 26/ 3 3100 5000 61.3 11/13
<5983> イワブチ 東Ｓ 26/ 3 836 1339 60.2 11/13
<5590> ネットスタズ 東Ｇ 25/12 251 390 55.4 11/11
<3719> ＡＩストーム 東Ｓ 25/12 170 260 52.9 11/14
<6029> アトラＧ 東Ｓ 25/12 85 130 52.9 11/14
<5019> 出光興産 東Ｐ 26/ 3 56000 85000 51.8 11/11
<3904> カヤック 東Ｇ 25/12 500 750 50.0 11/13
<4574> 大幸薬品 東Ｐ 25/12 200 300 50.0 11/11
<6533> オーケストラ 東Ｐ 25/12 900 1350 50.0 11/14
<6616> ＴＯＲＥＸ 東Ｐ 26/ 3 400 600 50.0 11/14
<5241> 日本オーエー 名Ｎ 25/12 100 148 48.0 11/14
<2654> アスモ 東Ｓ 26/ 3 380 554 45.8 11/13
<1801> 大成建 東Ｐ 26/ 3 105000 152000 44.8 11/11
<6229> オーケーエム 東Ｓ 26/ 3 680 980 44.1 11/14
<3077> ホリイフード 東Ｓ 25/11 112 161 43.8 11/14
<6699> ダイヤＨＤ 東Ｐ 26/ 3 800 1150 43.8 11/14
<2334> イオレ 東Ｇ 26/ 3 113 161 42.5 11/14
<6430> ダイコク電 東Ｐ 26/ 3 5300 7500 41.5 11/14
<7242> カヤバ 東Ｐ 26/ 3 21000 29500 40.5 11/12
<2894> 石井食 東Ｓ 26/ 3 200 280 40.0 11/13
※単位：経常利益は百万円、修正率は％
※市場略称：「東Ｐ」：東証プライム、「東Ｓ」：東証スタンダード、「東Ｇ」：東証グロース、「東Ｒ」：東証REIT、名証メイン、「名Ｎ」：名証ネクスト、「福Ｑ」：福岡Ｑボード
株探ニュース