µÈÂôÎ¼¡Ö¹ñÊõ¡×¤Ç¼«¿È¤Î¾¯Ç¯»þÂå±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¤Î±éµ»¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¹õÀî¤Ïº£¤â²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤ò·ÑÂ³
¡¡¡ÖÂè17²óTAMA±Ç²è¾Þ¡×¤Ç¡Ö¹ñÊõ¡×¤¬ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢15Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¼ø¾Þ¼°¤Ë¼ç±é¤ÎµÈÂôÎ¼¡Ê31¡Ë¡¢¤½¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê15¡Ë¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡µÈÂô¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ò±é¤¸¤¿¹õÀî¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö°Õ¼±¡Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£°ìÂÁá¤¯»£±Æ¤ËÆþ¤Ã¤¿¹õÀî¤Î½÷·Á¤È¤·¤Æ¤Î±éµ»¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤Î´°À®ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Þ¤º¤¤¡×¤È¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ËÍ¤¬¸½¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥á¡¼¥¯¤µ¤ó¤Ë¡È¹õÀî¤¯¤ó¡¢¤ä¤Ð¤¤¤Í¡É¡ÈÂç¾æÉ×¡©Éé¤±¤Á¤ã¤¦¡©¡É¤È¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Î¹õÀî¤ÏÌóÈ¾Ç¯²ÎÉñ´ì¤Î·Î¸Å¤ËÎå¤ß¡ÖÀ¨¤¯Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£µÈÂô¤µ¤ó¤È²£ÉÍ¤µ¤ó¤È²ÎÉñ´ì¤Î¹ç½É¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìò¤È¤·¤ÆÍÙ¤ì¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Öº£¤â·Î¸Å¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ÈÇï¼ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£