下半身が“重い”なら実践すべき！１日１セット【太もも・ふくらはぎが一気に細見え】簡単ポーズ
「下半身が重くてだるい」「太ももやふくらはぎがなかなか細くならない」。そんな悩みは、ただの“脂肪”だけが原因ではないことが大半。特に大人世代は、座りっぱなしや立ちっぱなしの姿勢が続くことで、股関節まわりが硬くなりやすく、骨盤が前後どちらかに傾いている状態に。その結果、下半身の血流が滞り、むくみやすく、どんよりと重い印象につながってしまいます。そんなときこそ役立つのが、ヨガの簡単ポーズ【パールシュヴォッターナアーサナ】。下半身全体を“気持ちよく伸ばして整える”簡単ポーズです。
股関節のズレを整えて“下半身だけ太い”状態を根本ケア
「上半身は普通なのに、下半身だけ太い」タイプに共通して多いのが、股関節の可動域が狭いこと。パールシュヴォッターナアーサナは、前後に脚を開いたまま上体を倒すため、股関節まわりにしっかりアプローチできます。
パールシュヴォッターナアーサナ
（１）床に直立し、脚を前後に大きく開く
（２）両腕を体の後ろで組む
（３）上半身を前方に倒していき、上半身が床と平行になった位置でゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
終わったら、脚の前後を変えて同様に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには「背中をまっすぐにすること」、「お腹を常に引き上げた状態をキープすること」の２つがポイント。おまた、脚は「両脚ともしっかり伸ばしていること」が前提ですが、実践中は骨盤が安定するよう「内ももを締めること」に意識を向けてくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞
🌼骨盤＆股関節から整える！１日１セット【下半身デブ解消をめざす】簡単ポーズ