結婚発表のPerfume・あ〜ちゃん、婚姻届の“証人”を明かす 「2人がしてくれました」
一般男性との結婚を発表したPerfumeのあ〜ちゃんこと西脇綾香が15日、自身のインスタグラムを更新し、婚姻届の写真を公開した。証人欄にはメンバーのかしゆかとのっちが署名しており、「2人がしてくれました」と明かしている。
あ〜ちゃんは今月11日、「ファンの人」だという一般男性との結婚を報告。多くの祝福が寄せられる中、この日、新たに婚姻届を投稿した。
公開された写真には、婚姻届を広げながら笑顔を向けるあ〜ちゃん、かしゆか、のっちの姿が写っており、「証人は、2人がしてくれました 書き間違いしたら怖いから一応って5枚分書いてもらったけど 結果、聖書が5枚完成 これはそのうちの1枚 近くで見守ってくれてる 守神様」とつづった。
証人欄には確かにかしゆかの本名「樫野 有香」とのっちの本名「大本彩乃」の記載がある。
メンバー2人が証人を務めたことを明かす投稿に、ファンからは「うわー！これは貴重！！！」「２人が証人なんて、素敵すぎる！」「貴重なお写真見せてくれてありがとう」「3人が尊すぎる…」といった声が寄せられている。
