「バッグ汚しちゃった、、」→ 大丈夫！【ワークマン】まるッと洗える♡「優秀バッグ」

デイリーにヘビロテするバッグも、洋服と同じようにできるだけ清潔に使いたい。汚れてしまっても手軽に丸洗いできれば、いつも気持ちよく使えそうです。そこで今回は【ワークマン】で見つけた、丸洗いできる優秀バッグをご紹介します。軽量なうえに複数ポケット付きで、週7で使いたくなってしまうかも。

デイリー使いしやすいサイズのショルダーバッグ

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダーバッグ」\2,500（税込）

洗濯機で丸洗いできるバッグは、子供との外出やアウトドアシーンにぴったり。両手を空けておきたいシーンにも重宝しそうです。約縦20 × 横22 × 幅10cmとコンパクトながら小物収納しやすい5つのポケット付きで、軽量なのも嬉しいポイント。大人女性のコーデに自然になじみやすい淡いピンクやグレージュなど全5色展開です。

2WAYで活躍する丸洗いできるバッグ

【ワークマン】「丸洗いできるかばんショルダー付きトートバッグ」\2,500（税込）

トートバッグとしてもショルダーバッグとしても2WAYで使える、丸洗いできるバッグ。こちらも軽量 & 5つのポケット付き。通勤からレジャーシーンまで活躍してくれそうです。カラビナループ付きなので、キーホルダーなどを引っ掛けて自分好みにアレンジしてみて。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

Writer：licca.M