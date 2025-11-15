【KGMA】BOYNEXTDOOR、2冠達成「ONEDOORのおかげ」 ステージでは圧巻歌唱
6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが14日、韓国・仁川（インチョン）のInspire Arenaで開催された大衆音楽授賞式『2025 KOREA GRAND MUSIC AWARDS』（以下、KGMA）に出演。2冠を達成した。
【別カット】ステージをスポしたBOYNEXTDOOR
BOYNEXTDOORはこの日、ステージでは「I Feel Good」「Hollywood Action」を披露。圧倒的な歌唱力、ライブ力で観客を盛り上げた。
そんなBOYNEXTDOORは「Best Artist 10」「2025 Grand Performer」を受賞し、2冠を達成。SUNGHOは「Best Artistと呼ばれるのは、ONEDOOR（ファンネーム）のおかげです。これからこの名前で呼ばれることにプライドを持てるアーティストとして頑張りたいと思います」と力を込めた。
また、LEEHANは「きょういただいた賞を励みにこれからももっと頑張ります」と気合十分。JAEHYUNは「感謝する気持ちを忘れずに、もらった愛情に音楽でお返しするBOYNEXTDOORになりたいと思います」と約束した。
同授賞式は、韓国の日刊スポーツが主催する新たな大衆音楽授賞式として昨年設立。14日、15日の2日間にわたって、開催される。韓国の大衆音楽界に新しい視点を提供することを目的とし、国内外のファンから愛されてきたK-POPのさまざまな部門を選定して表彰する。Huluにて独占配信中。
1日目のMCは、ナム・ジヒョンとアイリーン（Red Velvet）が務めた。
