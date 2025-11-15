¡Öº£ÆüUFO¤¬·Þ¤¨¤Ë¤¯¤ë¡×Ç§ÃÎ¾É¤ÎÁÄÊì¤¬³°¤Ø¡£¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤¿Â¹¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ä¡¿Õ©¼ÎÀ± ·ëÌÚËüµª»ÒºîÉÊ½¸¢
¡ØÕ©¼ÎÀ± ·ëÌÚËüµª»ÒºîÉÊ½¸¡Ù¡Ê·ëÌÚËüµª»Ò/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´9²ó¡Û
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÕ©¼ÎÀ± ·ëÌÚËüµª»ÒºîÉÊ½¸¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥Ü¥±¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë½»¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤Ï·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°UFO¤¬·Þ¤¨¤Ë¤¯¤ë¡×¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¡½¡½¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ëÌÚËüµª»Ò¤µ¤ó¤Î½éºîÉÊ½¸¤È¤Ê¤ë¡ØÕ©¼ÎÀ± ·ëÌÚËüµª»ÒºîÉÊ½¸¡Ù¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤Æ¡ÖÕ©¼ÎÀ±¡×¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÃÏ¹ö¤Î»°½½Ï©Ï¿¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÕ©¼ÎÀ± ·ëÌÚËüµª»ÒºîÉÊ½¸¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
¥Ü¥±¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë½»¤ß¤Ï¤¸¤á¤Æ¤«¤é¡¢Î¾¿Æ¤Ï·ö²Þ¤Ð¤«¤ê¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¤â¤¦¤¹¤°UFO¤¬·Þ¤¨¤Ë¤¯¤ë¡×¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤¦¸À¤Ã¤¿¡£¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤Ã¤È¤ß¤ó¤Ê¹¬¤»¡½¡½¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿·ëÌÚËüµª»Ò¤µ¤ó¤Î½éºîÉÊ½¸¤È¤Ê¤ë¡ØÕ©¼ÎÀ± ·ëÌÚËüµª»ÒºîÉÊ½¸¡Ù¤«¤é¡¢¸·Áª¤·¤Æ¡ÖÕ©¼ÎÀ±¡×¡Ö¤â¤¦µ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¡ØÃÏ¹ö¤Î»°½½Ï©Ï¿¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¡¢¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿Í´Ö¤ÎÊ£»¨¤Ê¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Ë¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£