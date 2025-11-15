ＥＸＩＬＥが１５日、みずほＰａｙＰａｙドーム福岡で約３年ぶりの全国ドームツアー「ＥＸＩＬＥ ＬＩＶＥ ＴＯＵＲ ２０２５“ＴＨＥ ＲＥＡＳＯＮ”」の初日を迎えた。３か所５公演で計１５万人を動員予定。ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥの計２０人が出演し、代表曲「Ｃｈｏｏ Ｃｈｏｏ ＴＲＡＩＮ」「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ」など全２９曲を披露した。

完全復活した歌声が響き渡った。ＡＴＳＵＳＨＩ（４５）が登場してライブ初披露となる「Ｒｅａｓｏｎ―Ｐｌａｎｅｔ Ｅａｒｔｈ Ｖｅｒ．―」を歌い始めると、３万人は大歓声。「ありがとう！」と白い歯を見せた。

４月１２日開幕のソロツアーで、体調不良による休養から８４３日ぶりにステージ復帰した。ＥＸＩＬＥとしても６月１日の全国アリーナツアー最終公演でサプライズ登場したが、ツアーへのフル参加は前回ドームツアーの２０２２年１２月以来。「ここに戻ってこられるのは特別なこと。すごく新鮮」と喜びをかみ締めた。

冒頭のメッセージ映像では、ツアーのテーマとして「ＥＸＩＬＥが何のために存在しているのか」を提示した。試練を乗り越えたＡＴＳＵＳＨＩの「不完全を味わうんだ」というメッセージに共感したＡＫＩＲＡ（４４）は「このメンバーで、この景色を待ち望んでいた」と感無量。「（０８年から）およそ２０年もドームに立ち続けられていることは誇らしい」と胸を張った。

３月に左アキレス腱（けん）を断裂したＴＥＴＳＵＹＡ（４４）もリハビリを経て完全復帰。「長かったけど、この景色を見られて全部忘れました！」と感激した。来年にデビュー２５周年を迎えるＥＸＩＬＥが、改めて存在意義を証明した。（堀北 禎仁）

〇…「ＥＸＩＬＥ ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ」が、来年６月２０日の静岡・エコパアリーナからアリーナツアー（千葉、大阪の３都市５公演）を行うことが発表された。来年はＬＤＨにとって、６年に一度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」。ＡＫＩＲＡは「今のＳＥＣＯＮＤは最高の形。ＥＸＩＬＥのメッセージ性とは違ったパーティー感がある。これまでの全てを詰め込んだ究極のライブをお届けしたい」と意気込んだ。